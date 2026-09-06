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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتمد جمال يدعم أحمد خضري ويطالبه بتجاهل انتقادات مواقع التواصل الاجتماعي

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

قال الإعلامي خالد الغندور إن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، حرص على دعم أحمد خضري لاعب الفريق داخل غرفة الملابس، عقب إحدى المواقف التي تعرض لها اللاعب خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الأخطاء واردة، خاصة في بداية مشوار أي لاعب، وأن الدعم في هذه المرحلة يساعد على بناء شخصية قوية، بينما الهجوم قد يؤثر سلبًا على مستقبله.

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور:"وطلب معتمد من خضري عدم الالتفات لما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتركيز فقط على الملعب، كما أوضح له أن قرار خروجه من المباراة جاء بسبب الإجهاد البدني وليس عقابًا على الخطأ، ما أعاد له ثقته بنفسه".

واختتم :"وأكد المدير الفني للاعب أن له دورًا مهمًا خلال الفترة المقبلة".

الزمالك معتمد جمال اخبار الرياضة دورى ابطال افريقيا

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