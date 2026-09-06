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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الفرح تحول إلى مأتم.. مصرع سيدة بطلق ناري خلال حفل زفاف في مغاغة وضبط المتهم

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية
ايمن رياض

لقت سيدة مصرعها، إثر إصابتها بطلق ناري خلال حفل زفاف بمركز مغاغة شمال المنيا، بعدما أطلق أحد الأشخاص أعيرة نارية ابتهاجًا بالعرس، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة ، تحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًامن غرفة عمليات النجدة ، يفيد بمصرع سيدة إثر إصابتها بطلق ناري أثناء وجودها بحفل زفاف بدائرة مركز مغاغة.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجرى تكثيف جهود البحث والتحري لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية مطلق الأعيرة النارية.

وكشفت التحريات الأولية أن أحد الأشخاص أطلق أعيرة نارية ابتهاجًا بحفل الزفاف، ما أسفر عن إصابة السيدة بطلق ناري ووفاتها.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وجرى التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

وتم نقل جثمان السيدة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وظروفه واتخاذ الإجراءات القانونية
 

المنيا حادث حفل زفاف

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