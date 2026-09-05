السجن المشدد 3 سنوات لسائق متهم بهتك عرض فتاة داخل سيارة بالمنيا

امرت محكمة جنايات المنيا، اليوم بمعاقبة سائق يبلغ من العمر 33 عامًا، مقيم بإحدى قرى مركز مطاي شمال المنيا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لإدانته بهتك عرض فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا، مقيمة بدائرة المركز.

تعود أحداث القضية، وفقًا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بهتك عرض المجني عليها بالقوة، إذ أقدم، أثناء قيادته سيارة كانت تستقلها المجني عليها، على ملامسة مواطن عفتها عدة مرات، أثناء جلوسها بالمقعد الأمامي المجاور لمقعد القيادة، وذلك دون رضاها، قاصدًا من ذلك هتك عرضها.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، قبل أن تقرر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليه تهمة هتك عرض أنثى، وطالبت بتوقيع العقوبة المقررة قانونًا.