كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ.. والنيابة تصرح بدفن جثمان ضحية العقار المنهار بالمنيا

امرت لنيابة العامة ببندر المنيا بالتصريح بدفن جثمان ربة المنزل التى لقيت مصرعها إثر انهيار عقار بمنطقة عزبة شاهين غرب مدينة المنيا، وذلك عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتوقيع الكشف الطبى الظاهرى على الجثمان، والذى أكد عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

أوضح التقرير الطبى أنه بتوقيع الكشف الطبى الظاهرى على جثمان المتوفاة، تبين وجود كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، نتيجة اصطدامها بجسم صلب، فيما أثبت التقرير عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

وتواصل نيابة بندر المنيا تحقيقاتها فى الواقعة للوقوف على ملابسات وأسباب انهيار العقار، فيما انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى موقع الحادث فور وقوعه، وجرى التعامل مع آثار الانهيار ورفع الأنقاض، مع اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لحماية العقارات والمنازل المحيطة ، إلى جانب الإخلاء الاحترازى لعدد من العقارات المجاورة، لحين التأكد من سلامتها الإنشائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا لوقوع أى تداعيات جديدة.

كانت منطقة عزبة شاهين غرب مدينة المنيا قد شهدت انهيار عقار مكون من 4 طوابق، ما أسفر عن وفاة ربة منزل، فيما نجحت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ فى انتشال ابنتها فيبي . ا طبيبة 47 سنه ، من أسفل الأنقاض، ونقلها إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية، حيث استقرت حالتها الصحية وفقًا للمصادر الطبية ،وغادرت المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية .

