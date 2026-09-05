خناقة بالأطباق.. القبض على طرفى مشاجرة صاحب محل ملابس وموظف بحلوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجات على المارة من شرفة منزله بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة .







بالفحص تبين أنه بتاريخ 2/ الجارى تبلغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول :(صاحب محل ملابس) وطرف ثان (موظف بمكتب عقارات) .. مقيمان بدائرة القسم ، وذلك لقيام الأول بإستخدام مكبر الصوت أثناء تواجده أسفل منزل الثانى ، فقام الثانى على إثر ذلك بالصعود لشرفة العقار محل سكنه وإلقاء "أطباق طهى" على واجهة محل الملابس الخاص بالأول "دون حدوث إصابات" .





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .









