قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحطم مقاتلة يونانية من طراز «إف-4 فانتوم» خلال عرض جوي شمال أثينا
أبرزها الزمالك والأهلي .. مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري المصري
سعر الذهب في الصاغة الآن
ترتيب الدوري الإسباني قبل موقعة برشلونة غدا وهزيمة ريال مدريد
ميرز: هجوم مسيرة روسيا يُظهر ما تعانيه ألمانيا من تصدع عميق
الهباش يشيد بجهود المؤسسات المصرية في دعم الوعي بالقضية الفلسطينية
الصحة: تكلفة العلاج على نفقة الدولة تتجاوز 25 مليار جنيه خلال 8 أشهر
الكهرباء تكشف حقيقة سحب عدادات المغتربين بسبب عدم الشحن
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري والقنوات الناقلة
الزمالك يجدد عقد عمر هشام قائد فريق السلة لمدة موسمين
العروض سيدة الموقف.. أسعار الدواجن والطيور في الأسواق اليوم
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كوفنتري في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خناقة بالأطباق.. القبض على طرفى مشاجرة صاحب محل ملابس وموظف بحلوان

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجات على المارة من شرفة منزله بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة .
 


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2/ الجارى تبلغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول :(صاحب محل ملابس) وطرف ثان (موظف بمكتب عقارات) .. مقيمان بدائرة القسم ، وذلك لقيام الأول بإستخدام مكبر الصوت أثناء تواجده أسفل منزل الثانى ، فقام الثانى على إثر ذلك بالصعود لشرفة العقار محل سكنه وإلقاء "أطباق طهى" على واجهة محل الملابس الخاص بالأول "دون حدوث إصابات" .


 

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه .


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى زجاجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

آداب موجه وحقوق وخدمة اجتماعية وزراعة .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

حالة الطقس

أجواء شديدة الحرارة .. حالة الطقس فى مصر المتوقعة لمدة 5 أيام

فايق

إبراهيم فايق يكشف مفاجأة عن سيد عبد الحفيظ وملفات التجديد داخل الأهلي

بيزيرا

إبراهيم فايق يكشف سبب تمسك بيزيرا بالرحيل عن الزمالك إلى الإمارات

سارة خليفة

بعد إحالة أوراقها للمفتي .. اليوم الحكم على سارة خليفة وآخرين في تصنيع المخدرات

عمر كمال عبد الواحد

اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو | مصطفى بكري يستنكر تصريحات أمريكية بشأن مياه النيل.. أسباب وأعراض جرثومة المعدة.. الذهب يتلقى ضربة هبوط جديدة

ترشيحاتنا

إيران وأمريكا

تقارير مخابراتية: خطة إيرانية لضرب ترامب والإطاحة بحزبه قبل انتخابات التجديد النصفي

ترامب

مصادر تكشف استراتيجية ترامب الكبرى لوقف الحرب مع إيران

أرشيفية

توغل جديد لقوات الإحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية

بالصور

قبل ما تشتريه.. القومي للتغذية يكشف حقيقة زيت شهير في الأسواق

الزيت
الزيت
الزيت

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بعد تعرضه لحادث سير .. كل ما تود معرفته عن إصابة بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

مصفحة ضد الحروب.. أسرار سيارة الرئيس الصيني في مصر "هونشي N701"

Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد