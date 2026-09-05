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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ميرز: هجوم مسيرة روسيا يُظهر ما تعانيه ألمانيا من تصدع عميق

ميرز
ميرز
محمد على

قال المستشار الألماني فريدريش ميرز، اليوم السبت، إن محاولة شن هجوم بطائرة مسيرة على مطار ألماني الشهر الماضي تُظهر أن ألمانيا تواجه "صدعاً عميقاً"، مع عواقب بعيدة المدى لن تتضح إلا بعد فوات الأوان.

وأضاف ميرز، متحدثاً في حفل أقيم بالقرب من هانوفر، أن تنسيب الحكومة الألمانية الهجوم إلى روسيا كانت “واضحة وسليمة قانونياً”.

 ووجه تحذيراً واضحاً إلى روسيا بعدم الاستمرار في هذا النوع من الحرب الهجينة.

وسبق وذكرت صحيفة "بيلد"الألمانية أن الشرطة تلقت رسالة تدعي مسئوليتها عن الحادث الذي وقع في دورماجن، بالإضافة إلى أعمال التخريب التي استهدفت محطة فرعية في بيرجهايم، والتي أدت إلى توقف 4200 ميجاواط من قدرة التوليد.

وتضامن الأوروبيون  بعد أن ألقت ألمانيا باللوم على موسكو في هجوم بطائرة مسيرة في أغسطس على مطار لايبزيج/هاله، باعتباره جزءًا من حرب هجينة تهدف إلى ترهيب وتقسيم الدول التي دعمت أوكرانيا منذ التدخل الروسي الشامل في عام 2022. 

وقد نفت روسيا هذه الادعاءات ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.

ويوم الأحد، تجري انتخابات تحظى بمتابعة دقيقة في ولاية ساكسونيا-أنهالت الشرقية، حيث يتقدم حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف والمؤيد لروسيا بفارق كبير في استطلاعات الرأي.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية إنه "ليس من قبيل المصادفة" أن تحدث مثل هذه "الهجمات " قبل الانتخابات.

وذكرت صحيفة بيلد أن رجلاً أعلن مسؤوليته عن حادثتي بيرجهايم ودورماجن في رسالة مكتوبة بخط اليد، كشف فيها أيضاً عن هويته، لكن لم يتضح ما إذا كان هو الجاني.

ألمانيا برلين طائرة مسيرة مرتبطة بروسيا المستشار الألماني فريدريش ميرز

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