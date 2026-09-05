مكتب مقاومة الاستيطان: 19 بؤرةاستيطانية في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إنه تمت إقامة 19 بؤرةاستيطانية في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة، حسب قناة “ القاهرة الإخبارية” .

وأكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن تصاعد استخدام سلطات الاحتلال للإجراءات والأوامر العسكرية داخل المنطقة المصنفة أ".

من جانبه دعا السفير الأمريكي لدى إسرائيل اليوم السبت إلى معاقبة المسئولين عن العنف في الضفة الغربية المحتلة، قائلاً إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية ضمان سلامة الفلسطينيين.

وأدلى مايك هاكابي بهذه التصريحات خلال زيارة قام بها إلى بلدة ترمس عيا في الضفة الغربية، حيث التقى بفلسطينيين أمريكيين أبلغوا عن هجمات شنها مستوطنون إسرائيليون.