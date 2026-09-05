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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عشرات الآلاف يحتجون في كرواتيا ضد تأخر إزالة النفايات

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

شهدت العاصمة الكرواتية زغرب، السبت، احتجاجا حاشدا شارك فيه عشرات الآلاف، اعتراضا على تأخر الحكومة في بدء إزالة أكثر من 30 ألف طن من النفايات المخزنة في منطقة ليكا وسط البلاد، وسط تحذيرات من تداعيات بيئية خطيرة تهدد مصادر المياه.

وتجمع المحتجون في الساحة المركزية بالعاصمة ضمن تظاهرة حملت اسم «مسيرة من أجل ليكا»، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي تشهدها كرواتيا منذ عدة سنوات، للمطالبة بتحرك حكومي عاجل وإنهاء ما وصفته الجماعات البيئية بالتباطؤ في التعامل مع أزمة النفايات.

وكانت السلطات قد كشفت العام الماضي عن وجود ما بين 34 ألفًا و37 ألف طن من النفايات في موقع قرب بلدة جوسبيتش بمنطقة ليكا، مشيرة إلى أن معظمها تم استيراده من إيطاليا خلال عامي 2023 و2024. ورغم تعهد الحكومة بتنظيف الموقع وإزالة النفايات، تقول جماعات بيئية إن الإجراءات المنفذة حتى الآن لا تزال محدودة للغاية.

ويحذر نشطاء البيئة من أن النفايات، التي يقولون إنها تضم مخلفات طبية وصناعية، تشكل خطرًا على الهواء والتربة والمياه في ليكا، المنطقة المعروفة بطبيعتها ومساحاتها الخضراء الواسعة، متهمين الحكومة بالتأخر في اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة المشكلة.

وخلال الاحتجاج، رفع المشاركون لافتات تحمل عبارات غاضبة، من بينها «رئتا كرواتيا لم تعودا قادرتين على التنفس»، و«أوقفوا تدمير كرواتيا»، و«الطبيعة لا تغفر»، في تعبير عن حجم المخاوف الشعبية من استمرار الأزمة.

وقالت فيريكا يورنياك، التي سافرت من جوسبيتش للمشاركة في التجمع، إن السكان غير راضين عن استجابة الحكومة، مؤكدة أن الموقع «كان ينبغي تنظيفه منذ وقت طويل»، ومعربة عن أسفها لعدم وجود اهتمام كاف، بحسب رأيها، بأطفال المنطقة ومستقبلهم.

العاصمة الكرواتية زغرب احتجاجات في كرواتيا النفايات المخزنة كرواتيا أزمة النفايات

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