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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"القومي للمرأة" يهنئ منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات بالتتويج ببطولة إفريقيا

المجلس القومي للمرأة يهنئ منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات بالتتويج ببطولة إفريقيا
المجلس القومي للمرأة يهنئ منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات بالتتويج ببطولة إفريقيا
أمل مجدى

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، بخالص التهنئة إلى منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات، بمناسبة تتويجه بلقب بطولة إفريقيا للمرة الأولى منذ 23 عامًا، والتأهل التاريخي إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 للمرة الأولى في تاريخ المنتخب، عقب الفوز على منتخب كينيا بثلاثة أشواط دون رد، على أرضه ووسط جماهيره.

وأشادت رئيسة المجلس القومي للمرأة بالأداء الاستثنائي لبطلات منتخب مصر على مدار منافسات البطولة، والتى نجح المنتخب في تحقيق اللقب دون خسارة أي شوط طوال مشواره، بما يؤكد أن التأهل الأولمبي جاء عن جدارة واستحقاق، ويعكس قوة وتميز الرياضة النسائية المصرية.وذلك بخلاف  التأهل إلى بطولة العالم للطائرة سيدات 2027 بعد وصوله إلى نهائي أفريقيا.

كما أشادت بالتميز الفردي للاعبات المنتخب، اللاتي حصدن عددًا من الجوائز الفردية، حيث توجت مريم متولي بجائزتي أفضل لاعبة في البطولة (MVP) وأفضل ضارب في مركز 4، فيما حصلت ندى معوض على جائزة أفضل ضارب في مركز 2، ودعاء محمد على جائزة أفضل معد، وندى وليد على جائزة أفضل ليبرو في البطولة.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذا الإنجاز التاريخي، وما صاحبه من أداء مبهر وتفوق جماعي وفردي، يمثل مصدر فخر للمرأة المصرية والرياضة المصرية، ويجسد قدرة بطلاتنا على تحقيق الإنجازات ورفع اسم الوطن عاليًا في المحافل الدولية، مشيرةً إلى الإشادة التي حظي بها هذا التأهل التاريخي من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وتقدمت رئيسة المجلس القومي للمرأة بخالص التهنئة إلى جميع لاعبات المنتخب والجهازين الفني والإداري، متمنيةً لهن مزيدًا من النجاح والتوفيق خلال مشاركتهن التاريخية في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

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