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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط طرفى المشاجرة.. الداخلية تكشف تفاصيل منع شخص لسيدة من الخروج من منزلها بسوهاج

المنشور
المنشور
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام إحدى الأسر بتهديد أفراد أسرة أخرى ومنعهم من الخروج من المنزل منذ أكثر من 20 يوم لخلافات بينهما بسوهاج.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 26 يوليو المنقضى تبلغ لمركز شرطة دار السلام بحدوث مشاجرة ومصاب بدائرة المركز بين طرف أول: (عامل "مصاب بطلق نارى بالفخذ الأيمن وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم") وطرف ثان : (شخصين) جميعهم أبناء عمومة ومقيمين بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال تعدوا خلالها على بعضهم بالسب والضرب وأطلق أحد أفراد الطرف الثانى عياراً نارياً من سلاح نارى كان بحوزته محدثاً إصابة الأول.

أمكن ضبط الطرف الثانى فى حينه، وضبط بحوزته (بندقية آلية "المستخدمة فى التعدى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيق.


وبتاريخ 3 الجارى تبلغ لشرطة النجدة من (نجل عم الطرف الثانى) بحدوث مشاجرة بذات الدائرة ومنع أهلية المجنى عليه لإحدى السيدات من أقارب المتهم من الخروج من منزلها والتعدى عليها بالسب.. بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهم وإنصرافهم عقب ذلك دون حدوث أية تداعيات، وإدعاء القائم على النشر بذلك على غير الحقيقة فى محاولة للضغط على أهلية المجنى عليه للتصالح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية سوهاج التواصل الاجتماعى

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