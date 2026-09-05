متوعد ناقلات النفط الإيرانية.. وزير الحرب الأمريكية: أسطولكم أعزل وقادرون على تدميره

قال وزير الحرب الأمريكية بيت هيجسيث إن الولايات المتحدة تمتلك القدرة العسكرية على استهداف أسطول ناقلات النفط الإيراني، واصفًا تلك الناقلات بأنها «عزلاء»، في ظل التصعيد المتواصل بين واشنطن وطهران.

وتأتي تصريحات هيغسيث بالتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات ضد ثلاث ناقلات نفط إيرانية، بعد تعرض سفينتين حربيتين أمريكيتين لهجمات بصواريخ باليستية أطلقتها إيران، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية. ولم تُسجل إصابات بين أفراد القوات الأمريكية في الهجمات.

وأكدت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية عطلت ناقلتين ودمرت ناقلة ثالثة، مشيرة إلى أن السفن المستهدفة مرتبطة بشبكة لنقل النفط وتمويل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه، بحسب الرواية الأمريكية.

وتعكس تصريحات وزير الحرب الأمريكية تصعيدًا واضحًا في الخطاب العسكري تجاه طهران، بالتزامن مع استمرار المواجهة حول حركة الملاحة وإمدادات النفط في منطقة الخليج ومضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا رئيسيًا لتجارة الطاقة العالمية.

وكانت واشنطن قد شددت خلال الأسابيع الماضية إجراءاتها البحرية ضد صادرات النفط الإيرانية، في محاولة للضغط على طهران وتجفيف مصادر التمويل المرتبطة بالحرس الثوري. وتشير بيانات حديثة إلى أن القيود البحرية الأمريكية أدت إلى تراجع حاد في صادرات النفط الخام الإيرانية عبر مضيق هرمز.

وفي المقابل، لا تزال إيران تمتلك قدرات صاروخية وأسلحة بحرية غير متماثلة، فيما تحذر تقارير من أن استمرار التصعيد قد يفاقم المخاطر على الملاحة الدولية وأسواق الطاقة، خصوصًا إذا اتسعت المواجهة لتشمل مزيدًا من السفن والمنشآت النفطية في المنطقة.