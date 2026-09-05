الـ «FBI» يدرج مواطنا ألمانيًّا على قائمة المطلوبين في قضايا الاحتيال

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أدرج مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) المواطن الألماني برنهارد فريتش على قائمة أكثر المحتالين المطلوبين لديه.

وكان فريتش قد أدين أمام هيئة محلفين في لوس أنجلوس العام الماضي بالاحتيال على مستثمرين والاستيلاء على نحو 26.8 مليون دولار، من خلال تطبيق مزيف للتسويق عبر المشاهير والمؤثرين.

وقال ممثلو الادعاء إن فريتش، البالغ من العمر 65 عاما، أنفق ملايين الدولارات بدلا من تطوير التطبيق، على شراء سيارات ويخت وفيلا في ماليبو.

وحُكم على فريتش غيابيا بالسجن 15 عاما بعد فراره إلى المكسيك.

ورغم احتجازه من جانب سلطات الهجرة في المكسيك، فر لاحقا إلى ألمانيا، ويُعتقد أنه موجود في منطقة ميونيخ.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة تصل إلى 150 ألف دولار مقابل أي معلومات تساعد في تحديد مكانه.