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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبوريدة بعد انجاز تارانتو 2026.. مبروك لمصر قيادة وشعباً وتحية للأبطال| صور

الميدالية الذهبية
الميدالية الذهبية
إسلام مقلد

قدم المهندس هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ورئيس اتحاد الكرة المصري، التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، وإلى القيادة السياسية، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، وأبطال مصر وبطلاتها، بمناسبة الإنجاز التاريخي، الذي حققته البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026».

وقال أبوريدة فى تهنئته :"لقد نجحت مصر في كتابة صفحة جديدة من صفحات المجد الرياضي، بعدما أنهت منافسات الدورة في المركز الخامس عالميًا والأول عربيًا، محققة رقمًا تاريخيًا بلغ 58 ميدالية متنوعة، بواقع 23 ذهبية و16 فضية و19 برونزية."

"وهذه الأرقام لا ينبغي أن تُقرأ باعتبارها مجرد حصيلة ميداليات، وإنما باعتبارها رسالة مصرية إلى العالم بأن الرياضة المصرية تمتلك من المواهب والإرادة والطموح ما يؤهلها للمنافسة، وصناعة الإنجاز".

راية مصر

وتابع: "وأود أن أوجه تحية خاصة إلى المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، وإلى أعضاء مجلس إدارة اللجنة، على ما بذلوه من جهد وعمل، وإلى الاتحادات الرياضية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، الذين تكاملت جهودهم، حتى وصلت راية مصر إلى هذا المكان المضيء".

واكد: "أما التحية الأكبر، فتظل من نصيب أبطال مصر وبطلاتها، الذين جعلوا من الميدان منصة للانتصار، ومن التحدي طريقًا إلى الذهب، وأثبتوا أن وراء كل ميدالية حكاية من التضحية والتدريب والصبر والإصرار".

تنافس وتنتصر وتكتب التاريخ

وأوضح: "إن ما تحقق في تارانتو يؤكد أن مصر لا تذهب إلى البطولات لتسجيل الحضور، وإنما تذهب لتنافس وتنتصر وتكتب التاريخ".

وأكد: "أثق أن هذا الإنجاز لن يكون محطة وصول، بل محطة انطلاق نحو آفاق أكبر، وأن ما زرعه أبطالنا في تارانتو يمكن أن يتحول إلى حصاد أعظم في الاستحقاقات المقبلة، وصولًا إلى الحلم الأوليمبي، الذي تستحقه مصر وأبناؤها".

وتابع: "مبروك لمصر.. مبروك للجنة الأوليمبية.. مبروك لكل بطل وبطلة رفعوا العلم المصري عاليًا..لقد ارتفعت راية مصر في تارانتو .. والطموح الآن أن ترتفع أعلى في كل ميدان".

المهندس هاني أبوريدة هاني أبوريدة اتحاد الكرة المصري اتحاد الكرة جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة دورة ألعاب البحر المتوسط تارانتو 2026 اللجنة الأوليمبية المصرية

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