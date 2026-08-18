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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا والعديد من الاتحادات العالمية يهنئون أبو ريدة بمناسبة عيد ميلاده

المهندس هاني أبوريدة
المهندس هاني أبوريدة
إسلام مقلد

تلقى المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو مجلس "فيفا" برقيات تهنئة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والعديد من الاتحادات القارية والوطنية عالميًا، بمناسبة عيد ميلاده.

فقد قال ماتياس جرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، في رسالته إلى أبوريدة: "أتمنى أن تصلك هذه الرسالة وأنت في أتم الصحة والعافية، في هذه الذكرى المميزة".

الاتحاد الدولي لكرة القدم 

وأضاف الأمين العام لـ "فيفا": "بعد بطولة كأس العالم التي لا تُنسى، أود أن أشكرك على التزامك المستمر، وتفانيك من أجل رياضتنا".

وواصل: "أتمنى أن تتاح لي الفرصة لتهنئتك بعيد ميلادك بشكل شخصي قريبًا، وحتى ذلك الحين، تقبل مني أطيب تمنياتي بعام مليء بالصحة والسعادة والنجاح".

الاتحاد الإنجليزي 

كما تلقى أبوريدة رسالة تهنئة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قالت فيها ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد: "الجميع في الاتحاد الإنجليزي يتمنى لك عامًا مميزًا، مليئاً بالصحة والسعادة".

الاتحاد الروسي

واستقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة تهنئة من الاتحاد الروسي لكرة القدم، قال خلالها أليكساندر ديوكوف، رئيس الاتحاد: "أتقدم إليكم بأطيب التهاني بمناسبة عيد ميلادكم، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ومواصلة النجاح في مساعيكم لتطوير كرة القدم".

الاتحاد الإفريقي 

كما هنأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، برئاسة باتريس موتسيبي، والاتحاد التايلندي بقيادة رئيسته نوالفان لامسام، المهندس هاني أبوريدة بمناسبة عيد ميلاده.

المهندس هاني أبوريدة هاني أبوريدة أبوريدة الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

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