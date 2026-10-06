لو بتدوري على أكلة سريعة ومغذية ومكوناتها بسيطة، جربي طريقة عمل البروكلي بالبيض، فهي من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في دقائق، كما تصلح للفطار أو العشاء، ويمكن تقديمها كوجبة خفيفة ومشبعة لجميع أفراد الأسرة.

طريقة عمل البروكلي بالبيض

وتتميز وصفة البروكلي بالبيض بسهولة تحضيرها، كما يمكن إضافة الجبن أو بعض الخضروات حسب المتاح في المنزل للحصول على مذاق مختلف في كل مرة، تقدمها الشيف سارة الحافظ.

مكونات البروكلي بالبيض

طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء

رأس بروكلي صغيرة

3 بيضات

بصلة صغيرة مفرومة

ملعقة زيت

ملح حسب الرغبة

رشة فلفل أسود

رشة كمون

نصف كوب جبنة مبشورة حسب الرغبة

طريقة عمل البروكلي بالبيض

طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء

في البداية، اغسلي البروكلي جيدًا وقطعيه إلى زهرات صغيرة، ثم ضعيه في ماء مغلي لعدة دقائق حتى يصبح طريًا قليلًا، مع الحرص على عدم تركه حتى يتهرى.

صفي البروكلي جيدًا واتركيه جانبًا.

في مقلاة مناسبة، ضعي ملعقة من الزيت ثم أضيفي البصل المفروم، وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبيًا خفيفًا.

أضيفي البروكلي إلى البصل، ثم ضعي الملح والفلفل الأسود والكمون، وقلبي المكونات معًا لعدة دقائق حتى تتداخل النكهات.

في وعاء آخر، اخفقي البيض جيدًا، ثم اسكبيه فوق البروكلي، واتركيه على نار هادئة حتى يبدأ البيض في التماسك.

يمكن إضافة الجبنة المبشورة على الوجه، ثم تغطية المقلاة لبضع دقائق حتى ينضج البيض وتذوب الجبنة.

قدمي البروكلي بالبيض ساخنًا مع الخبز أو طبق من السلطة حسب الرغبة.

نصائح لنجاح وصفة البروكلي بالبيض