حذر الإعلامي عمرو أديب من تعرض مصر لضغوط خلال الفترة المقبلة، عقب التغييرات المرتقبة داخل الكونجرس الأمريكي، مشيرًا إلى أن ملف حقوق الإنسان قد يكون أحد أبرز الملفات التي ستواجه القاهرة في المرحلة القادمة.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية MBC MASR، إن الكونجرس الجديد لا يحمل توجهات إيجابية تجاه مصر، مؤكدًا ضرورة التعامل بمرونة مع التطورات المقبلة، من خلال توضيح المواقف المصرية وشرح الحقائق وتقديم الحلول.

وأضاف: «الكونجرس الجديد لا يحب مصر.. فلازم إنك تشرح وتوضح وتقدم حلول وتكون مرن، والفترة اللي جاية بعد تغييرات الكونجرس مصر ستكون مستهدفة تحت بند حقوق الإنسان».

وشدد أديب على أهمية الاستعداد للتعامل مع المتغيرات السياسية الأمريكية، وتقديم رؤية واضحة بشأن الملفات التي قد تثير انتقادات أو ضغوطًا على مصر خلال الفترة المقبلة.