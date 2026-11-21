حرص المنشد الديني ياسين التهامي على تهنئة نجله الشيخ علي ياسين التهامي، بعد تأهله ووصوله إلى المرحلة التالية من برنامج «دولة التلاوة»، معبرًا عن فخره واعتزازه بنجاحه في المسابقة القرآنية.

ونشر ياسين التهامي رسالة تهنئة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أشاد خلالها بأداء نجله، وكتب: «بكل معاني الفخر والاعتزاز، نبارك لفضيلة الشيخ علي ياسين التهامي، بمناسبة تأهله ووصوله إلى المرحلة التالية من برنامج دولة التلاوة».

وأضاف: «خطوة جديدة في طريق القرآن، ونجاح نفخر به، وصوت يحمل محبة كتاب الله وجمال تلاوته»، داعيًا الله أن يوفقه ويفتح عليه، وأن يجعل القرآن الكريم نور قلبه وسبيله إلى كل خير، وأن تكون المراحل القادمة محطات جديدة من النجاح والتألق.

واختتم ياسين التهامي رسالته قائلًا: «مبارك يا شيخ علي.. ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله، دمت صوتًا يتلو القرآن فتطمئن به القلوب».

وكانت لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» قد أشادت بأداء علي ياسين التهامي، نجل المنشد الديني ياسين التهامي، خلال مشاركته في الحلقة الرابعة من الموسم الثاني للمسابقة، مؤكدة تميزه بصوت عذب وقدرته على التعبير عن معاني الآيات القرآنية بإحساس مؤثر.

وأثنى أعضاء لجنة التحكيم على تلاوته عقب انتهائه من القراءة، قائلين: «أحسنت يا مولانا قراءتك جميلة وصوتك ندي ما شاء الله»، كما أكدوا أن أداءه اتسم بالجمال والتأثير، ووجهوا إليه كلمات التشجيع والدعاء بالتوفيق: «صوتك جميل وإحساسك حلو وأداء طيب وجميل ومؤثر.. فتح الله عليك».

وجاءت مشاركة علي ياسين التهامي ضمن منافسات الحلقة الرابعة من البرنامج، الذي يسعى إلى اكتشاف المواهب القرآنية الشابة وإتاحة الفرصة أمامها لإظهار قدراتها في ترتيل القرآن الكريم وتجويده.

ويواصل برنامج «دولة التلاوة» في موسمه الثاني تقديم المنافسات بين المتسابقين، بهدف الحفاظ على تراث المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة وإعداد جيل جديد من القراء المتميزين.

وانطلقت أولى حلقات الموسم الجديد يوم 13 نوفمبر الجاري عبر قنوات الحياة وCBC والناس، بعدما تقدم للمسابقة نحو 25 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، تأهل منهم 32 متسابقًا للمنافسة على مدار 6 مراحل.

ومن المقرر أن يصل 5 متسابقين إلى الحلقة النهائية، لاختيار فائز في فرع الترتيل وآخر في فرع التجويد، ويحصل كل منهما على جائزة مالية قدرها مليون جنيه.

