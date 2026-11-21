قالت فانيسا فريزر، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، إن حماية الأطفال يجب أن تكون جزءاً أساسياً من الاستراتيجيات الأفريقية لتحقيق السلام والأمن من أجل الوقاية والحماية والمناصرة، وكذلك للعمل مع الحكومات ودعمها فيما تحتاج إلى القيام به لتنفيذ إجراءات حماية الأطفال.

وأضافت فريزر، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» على هامش منتدى أسوان، أن الاتحاد الأفريقي ملتزم التزاماً كاملاً في هذا الملف، لافتةً إلى أن مكتبي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يعملان معاً بسلاسة تامة.

وأكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الأممية أطلقت بالفعل مشروعاً تجريبياً لمواجهة التجنيد عبر الإنترنت، مبينةً أن هذا المشروع حقق نجاحاً كبيراً.

وأشارت فريزر إلى أنه جرى العمل مع 250 طفلاً أفريقياً لتطوير حملة خاصة عبر الإنترنت، موضحةً أن هذه الحملة تقول الحقيقة بشأن الانضمام إلى الجماعات المسلحة.