أكد السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، أن بناء السلام وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات يمثلان أولوية ملحة لا تحتمل التأجيل، مشددًا على أهمية الربط بين تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، باعتبار أن غياب السلام يحول دون تحسين الأوضاع المعيشية ومواجهة الفقر وتطوير البنية الأساسية.

وأوضح حجاج، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بصورة دورية يعكس أهمية استمرار الحوار بشأن قضايا القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن النزاعات الداخلية تتسبب في تدمير البنية الأساسية وتعطيل الدراسة وهدم المنشآت، فضلًا عن تجنيد الأطفال، ما يجعل إعادة الإعمار ضرورة أساسية لبدء مسار التنمية المستدامة ومنع تجدد الصراعات.

وأشار إلى وجود ارتباط وثيق بين الدول العربية والإفريقية، لافتًا إلى أن 11 دولة إفريقية أعضاء في جامعة الدول العربية، وأن التعاون العربي الإفريقي يمثل أحد الملفات الرئيسية المطروحة في اجتماعات الاتحاد الإفريقي، في ظل مساهمات الدول العربية وبنوك التنمية والصناديق المتخصصة في دعم جهود التنمية وإقرار السلام بالقارة.

ولفت الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية إلى أن استضافة مصر لمنتدى أسوان تعكس اهتمامها باستقرار القارة، وحرصها على التواصل مع القيادات الإفريقية والتعرف على تطلعاتها ودعم جهود مكافحة الفقر وإنهاء النزاعات، بالإضافة إلى أن تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، لما توفره من فرص لتسهيل تبادل السلع والخدمات وزيادة التجارة البينية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا ضرورة تكامل التجمعات الاقتصادية شبه الإقليمية مع المنظومة الإفريقية الأوسع.