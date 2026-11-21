قال هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إن منتدى أسوان 2026 يمثل أهمية كبيرة في تعزيز مكانة مصر باعتبارها مركزا للقارة الإفريقية، ومنصة تجمع الأطراف المعنية لمناقشة القضايا والموضوعات المهمة التي تواجه دول القارة، وعلى رأسها السلام والتنمية والاستقرار الاقتصادي.

وأضاف المعايرجي، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، في برنامج "الحصاد الإفريقي"، من تقديم الإعلامي حساني بشير، أن البنوك متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الإفريقية تؤدي دورا مهما في دعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية، موضحا أن وجود اقتصاد حر وقوي قائم على الاستدامة والاستقرار يمثل نقطة البداية لتحقيق السلام، وهو الموضوع الرئيسي الذي يناقشه المؤتمر.

وأكد نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أن دور المؤسسات المالية يتمثل في مساعدة الدول على دراسة مشروعاتها وتطويرها، والعمل على تحويل المناطق التي عانت من الصراعات إلى مناطق استثمارية وإنتاجية، من خلال إعداد الدراسات اللازمة وتحديد الفرص الاقتصادية القابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أهمية مساعدة هذه الدول في توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات، لافتا إلى أن تعزيز التجارة والصناعة يمثلان مدخلا أساسيا لتحويل مناطق الصراعات إلى بيئات منتجة ومستقرة، بما يسهم في ترسيخ السلام وتحقيق الازدهار ودعم مسارات التنمية في القارة الإفريقية.