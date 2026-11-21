حقق توتنهام فوزا ثمينا على ضيفه إبسويتش تاون بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب توتنهام في إطار الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل هدفي توتنهام كل من لوكا ويليامز في الدقيقة 15 ودومينيك سولانكي في الدقيقة 41، وشهدت المباراة تواجد النجم المصري عمر مرموش علي مقاعد بدلاء فريقه توتنهام وشارك منذ الدقيقة 62.

ورفع توتنهام رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن مؤقتا، بينما تجمد رصيد إبسويتش عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة، فاز كوفنتري سيتي على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل ثلاثية كوفنتري كل من تايوو اونيى في الدقيقة الخامسة وتاتسوهيرو ساكاموتو في الدقيقة 30 ودوايت ماكنيل لاعب كريستال بالاس بالخطأ في مرماه بالدقيقة 85، بينما أحرز هدفي كريستال بالاس كل من يريمي بينو في الدقيقة 13 وستراند لارسن في الدقيقة 45.

ورفع كوفنتري رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 7 نقاط في المركز الأخير.