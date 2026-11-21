تابع محافظ الدقهلية طارق مرزوق، ختام حصاد حملة 100 يوم صحة بكافة أنحاء المحافظة والذي يعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز الرعاية الطبية والوقائية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال وكيل وزارة الشئون الصحية والسكان بالمحافظة الدكتور حمودة عيد الجزار إن الحصاد الختامي لحملة «100 يوم صحة» بالمحافظة والتي انطلقت في الأول من أغسطس، وشهدت تنفيذ حزمة واسعة من الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية، إلى جانب المبادرات الرئاسية وخدمات تنمية الأسرة والتوعية الصحية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الصحة العامة والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمواطنين بلغ 7,168,450 خدمة وفقًا للبنود المعلنة، بما يعكس حجم العمل المكثف الذي شهدته مختلف القطاعات الصحية بالمحافظة، والجهود المتواصلة التي بذلتها الفرق الطبية والتمريضية والإدارية والفنية طوال فترة الحملة.

وفي الرعاية الأولية والرعاية المتكاملة للأم والطفل، بلغ إجمالي الخدمات المقدمة 2,301,498 خدمة، بإجمالي ترددات وصل إلى 1,745,040، وعلى مستوى المستشفيات، بلغ إجمالي الخدمات المقدمة 2,897,927 خدمة، وفي إطار المبادرات الرئاسية للصحة العامة، بلغ إجمالي الخدمات المقدمة 808,291 خدمة.

كما حظيت خدمات تنمية الأسرة باهتمام كبير خلال فترة الحملة، حيث بلغ إجمالي المنتفعات 292,166 منتفعة، وفي الطب الوقائي والصحة العامة، واصلت الفرق المختصة جهودها لمتابعة سلامة البيئة والمياه، حيث تم سحب وفحص 7,956 عينة مياه، و215 عينة من مياه حمامات السباحة، بالإضافة إلى 58 عينة صرف صحي، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية الهادفة إلى الحفاظ على صحة المواطنين.

وامتدت جهود الحملة إلى التوعية والتثقيف الصحي، من خلال تنفيذ 35,258 ندوة وجلسة توعوية، استفاد منها 509,890 مواطنًا، بهدف نشر الوعي الصحي وتعزيز السلوكيات الوقائية، وترسيخ ثقافة الاهتمام بالصحة لدى مختلف فئات المجتمع.

وأكد الجزار أن هذا الحصاد يعكس تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الصحية، والعمل بروح الفريق الواحد للوصول بالخدمات إلى المواطنين، مشيدًا بما بذلته الفرق الطبية والتمريضية والإدارية والفنية من جهود مخلصة طوال فترة الحملة وأشار إلى استمرار العمل على تطوير الخدمات الصحية، وتحسين جودتها، وتيسير حصول المواطنين عليها، بما يدعم أهداف الدولة في بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع.