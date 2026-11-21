انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي ريال مدريد وسيلتا فيجو بنتيجة 1-0 لصالح سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني، في المباراة التي يسعى خلالها الفريق الملكي لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في المسابقة.

سجل هدف سيلتا فيجيو اللاعب بايلو دوران في الدقيقة 6 من انطلاق المباراة، وفي الدقيقة 39 أهدر كيليان مبابي ركلة جزاء لصالح ريال مدريد وفشل في تعديل النتيجة.

تشكيل ريال مدريد

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيله لمواجهة سيلتا فيجو.

ويقود ريال مدريد في المواجهة، المدرب جوزيه مورينيو، وجاء التشكيل الأساسي على النحو التالي:

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسين، إبراهيما كوناتي، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، برناردو سيلفا، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: يان ديوماندي، أردا جولر، كيليان مبابي.

البدلاء

أندري لونين، إيدر ميليتاو، فينيسيوس جونيور، فيديريكو فالفيردي، إندريك، أوريلين تشواميني، مارك كوكوريلا، سيزار إسبيراكويتا، إبراهيم دياز، أنطونيو روديجر، دينزل دومفريس، تياغو.

وتقام المباراة على ملعب «سانتياجو برنابيو»، معقل الفريق الملكي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الإسباني، وسط تطلعات جماهير ريال مدريد لمواصلة العروض القوية وحصد النقاط الثلاث.

موقف ريال مدريد وسيلتا فيجو في جدول الدوري الإسباني

يدخل ريال مدريد المواجهة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، ويطمح إلى تحقيق الانتصار؛ من أجل مواصلة الضغط على المتصدر، وعدم فقدان أي نقاط في سباق المنافسة على لقب المسابقة.

وفي المقابل، يتواجد سيلتا فيجو في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب سانتياجو برنابيو، رغم صعوبة المهمة أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على البطولة.

ويعتمد الفريق الملكي على عاملي الأرض والجمهور، إلى جانب الحالة المعنوية الجيدة للاعبيه، من أجل حسم المواجهة ومواصلة سلسلة نتائجه المميزة.