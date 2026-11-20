أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، اليوم /الجمعة/، أنه لا توجد أي امتيازات لأي لاعب داخل صفوف الفريق، ولا أحد يشارك بمرسوم.. مشدداً على أهمية الجاهزية الجماعية للمنافسة في مختلف البطولات.
وأوضح مورينيو، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيلتا فيجو المرتقبة في الدوري الإسباني، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أن فريقه بحاجة إلى تشكيلة قوية تضم العديد من العناصر المميزة لمواجهة ضغط المباريات في ثلاث مسابقات، إضافة إلى كأس السوبر، مشيداً بالبرازيلي فينيسيوس جونيور وقدرته على تقديم الإضافة والحسم في اللحظات المهمة بعد عودته من الإيقاف وتألقه مع منتخب بلاده، مع التأكيد على أن المشاركة الأساسية تعتمد على العمل والجاهزية.
وأشار إلى أن سيلتا فيجو يمتلك تنظيماً دفاعياً جيداً، ويستحق كل التقدير رغم نتائجه الأخيرة، كما أرجع التحسن البدني وتراجع الإصابات إلى التزام اللاعبين وعوامل متعددة، مثنياً على تطور التركي أردا جولر بشكل طبيعي.. مؤكداً أهمية إندريك ضمن حسابات النادي، بينما تحفظ على الإدلاء بتعليقات موسعة بشأن رحيل كريستيانو رونالدو عن منتخب البرتغال أو مقارنة فريقه الحالي بحقبته الأولى مع النادي الملكي.