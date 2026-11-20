أكد اللواء حامد فايد، الخبير الأمني ورئيس القسم الفني بمباحث الإنترنت سابقًا، أن الإنترنت أصبح ساحة تُرتكب فيها جميع أنواع الجرائم، إلا أن أكثر البلاغات التي ترد إلى وحدات مكافحة جرائم الإنترنت تتعلق بالابتزاز والاحتيال.

وأوضح اللواء فايد، خلال لقائه ببرنامج «تحت السيطرة» المذاع على قناة TEN TV، أن الابتزاز يُعرّف قانونيًا بأنه تهديد مصحوب بطلب، مشيرًا إلى أن جرائم الابتزاز الإلكتروني تتخذ أشكالًا متعددة، وتتم عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، سواء فيسبوك أو واتساب أو تيك توك أو إكس أو ماسنجر، وغيرها، دون الاقتصار على منصة بعينها.

وأضاف أن الابتزاز قد يستهدف الرجال أو النساء، من خلال تهديدهم بنشر صور أو معلومات أو تفاصيل شخصية من شأنها الإضرار بهم حال تداولها أو وصولها إلى الآخرين، مقابل تنفيذ طلبات يفرضها الجاني، وهو ما يمثل جوهر جريمة الابتزاز.

وأشار إلى أن الحصول على الصور والمعلومات الشخصية قد يتم بإرادة الشخص، من خلال صور الخطوبة أو علاقات الصداقة أو الرحلات المدرسية والجامعية، كما قد يتم دون إرادته، عبر سرقة حساباته الشخصية، والاستيلاء على المحادثات والصور الموجودة بها، ثم استخدامها في تهديده وابتزازه.

ولفت إلى أن بعض الضحايا يتعرضون للابتزاز بعد سرقة حساباتهم، حيث يستغل الجاني المحادثات الخاصة والصور المتبادلة مع الأصدقاء أو الزوج أو الزوجة، في ممارسة التهديد والضغط على الضحية.