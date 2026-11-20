أشادت لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» بأداء المتسابق يوسف عبده، خلال مشاركته في منافسات البرنامج، مثمنة جودة قراءته وعذوبة صوته وتميزه في التلاوة، فيما قدم أعضاء اللجنة عددًا من الملاحظات الفنية المتعلقة بأحكام التجويد وأداء المقامات، لمساعدته على تطوير مستواه.

لجنة تحكيم دولة التلاوة تشيد بالمتسابق يوسف عبده

وقال الدكتور حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، إن المتسابق قدم قراءة جيدة، مشيدًا بعذوبة صوته، لكنه لفت إلى وجود زيادة في الغنة ببعض الكلمات، إلى جانب عدم تساوي المدود، داعيًا إلى الانتباه لهذه الملاحظات الفنية خلال التلاوة.

من جانبه، وصف الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات، تلاوة يوسف عبده بأنها رائعة، مشيرًا إلى استخدامه التكنيك الخليجي بصورة متميزة، مع الإشادة بعدم تكرار الأداء، مؤكدًا تميزه في تقديم التلاوة.

بدوره، أثنى الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، على أداء المتسابق، قائلًا: «أداء حسن وبارك الله فيك ونورك بنور القرآن الكريم»، في إشادة بما قدمه خلال مشاركته في البرنامج.

كما وجه الشيخ طه النعماني إشادة إلى المتسابق، معبرًا عن إعجابه بأدائه بقوله: «عندك أجمل»، في إشارة إلى امتلاكه قدرات صوتية وأدائية مميزة.

وتعكس تعليقات لجنة التحكيم حرص البرنامج على تقييم المتسابقين من الجوانب المختلفة، سواء من حيث إتقان أحكام التلاوة والتجويد، أو جودة الصوت والتمكن من المقامات، بما يسهم في إبراز المواهب القرآنية وتشجيعها على تطوير أدائها.