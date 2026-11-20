حذر اللواء حامد فايد، رئيس القسم الفني بمباحث الإنترنت سابقًا والخبير بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المواطنين من الضغط على أي روابط مجهولة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المحتالين يستخدمون أساليب مختلفة لاستدراج الضحايا وسرقة حساباتهم وبياناتهم الشخصية.

وأوضح فايد، خلال حواره ببرنامج «تحت السيطرة»، المذاع على قناة «TEN»، تقديم الإعلامي حسن محفوظ، أن الجناة يستغلون شغف المواطنين بمتابعة مباريات كرة القدم والمسلسلات والأفلام، من خلال إرسال روابط لمشاهدة هذه المواد، قبل أن يستدرجوا الضحايا إلى روابط أخرى تستهدف اختراق حساباتهم وسرقة بياناتهم.

وأشار إلى ضرورة التأكد من صحة الروابط قبل فتحها، موضحًا أن بعض المحتالين يستخدمون عناوين مواقع إلكترونية مزيفة تشبه المواقع الأصلية، مع إجراء تغييرات بسيطة في كتابة اسم الموقع، مثل استبدال أحد الحروف بحرف آخر، لخداع المستخدمين.

ونصح خبير الاتصالات المواطنين بضرورة مراجعة عنوان الموقع الإلكتروني بدقة، والتأكد من صحة كتابته، كما أوصى بنسخ الرابط المشبوه وفحصه باستخدام أدوات التحقق من الروابط عبر جوجل، قبل الدخول إليه، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.



