كشف الدكتور إبراهيم المرشدي، مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف المصرية، عن أساليب توظيف جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة للأحاديث النبوية خارج سياقها، بهدف تبرير العنف والقتل والاستيلاء على أموال الآخرين، مستشهدًا بحديث «جعل رزقي تحت ظل رمحي».

مدير الإرشاد بالأوقاف يوضح حقيقة حديث نبوي تستند إليه الجماعات المتطرفة

وقال المرشدي، خلال لقاء على قناة «الحياة»، إن بعض المتطرفين يستغلون الحديث لتبرير قتل الآخرين والحصول على أموالهم، من خلال تفسيره باعتباره مبررًا لاستخدام السلاح والاستيلاء على أموال الغير، متسائلًا عن كيفية توظيف النصوص الدينية بهذا الشكل لخدمة الأفكار المنحرفة.

وأوضح أن الحديث ورد في سياق مختلف تمامًا، مشيرًا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وكان بعض الصحابة محرمين بالحج، بينما لم يكن آخرون محرمين.

وأضاف أن النبي رأى صيدًا أراد اصطياده، فطلب من أحد الصحابة أن يناوله رمحًا، لكن الصحابي الذي كان محرمًا امتنع عن إعطائه الرمح، خشية أن يكون في ذلك إعانة على الصيد بما يؤثر على إحرامه.

وتابع أن النبي نزل من على راحلته وأخذ القوس واصطاد الصيد بنفسه، ثم قال: «جعل رزقي تحت ظل رمحي»، موضحًا أن هناك فارقًا كبيرًا بين سياق الحديث الحقيقي وبين التفسير الذي تستخدمه الجماعات المتطرفة لتبرير القتل والاستيلاء على الأموال.

وأكد المرشدي أن خطورة هذه الممارسات تكمن في اقتطاع جزء من النص الديني وإعادة توظيفه بما يخدم فكرة منحرفة، ثم تقديمه للناس باعتباره تعبيرًا عن الدين، مشددًا على أن الإسلام بريء من هذه الممارسات.