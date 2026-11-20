أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، أن الحفاظ على التراث المعماري والتاريخي لمصر يمثل مسئولية وطنية وثقافية لا تحتمل التهاون، مشددًا على ضرورة حماية المباني والمناطق ذات القيمة التاريخية والمعمارية، باعتبارها جزءًا أصيلًا من ذاكرة الوطن وهويته الحضارية.

وقال عادل إن ما أُثير بشأن حذف مبانٍ تراثية في محافظتي الجيزة وبورسعيد من سجلات الطراز المعماري المتميز، يستوجب توضيحًا كاملًا للرأي العام، ومراجعة دقيقة للقرارات والإجراءات المتخذة، بما يضمن عدم التفريط في أي عنصر من عناصر الثروة المعمارية والتاريخية التي تمتلكها مصر.

وأضاف أن المباني التراثية ليست مجرد جدران أو منشآت قديمة، وإنما شواهد حية على تاريخ المجتمع وتطوره، وتحمل قيمة ثقافية وإنسانية واقتصادية، كما تمثل جزءًا من الشخصية البصرية والعمرانية للمدن المصرية، التي يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وشدد رئيس حزب الوعي على أن التطوير العمراني والتوسع في المشروعات التنموية لا يتعارضان مع الحفاظ على التراث، بل يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب، من خلال رؤية متوازنة تحقق متطلبات التنمية دون طمس الهوية أو إهدار الذاكرة التاريخية للمجتمعات.

إجراء مراجعة فنية وقانونية

وطالب بضرورة إجراء مراجعة فنية وقانونية شفافة لأي قرارات تتعلق برفع مبانٍ من قوائم الحصر التراثي، مع إعلان المعايير التي استندت إليها هذه القرارات، وإتاحة الفرصة للمتخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والتاريخ والتخطيط العمراني للمشاركة في تقييمها.

وأكد رئيس حزب الوعي أن حماية التراث ليست رفاهية أو عائقًا أمام التنمية، وإنما استثمار في هوية مصر ومكانتها الحضارية، وأن الحفاظ على ما تركته الأجيال السابقة هو واجب تجاه الأجيال القادمة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الأمم التي تحترم تاريخها هي الأقدر على صناعة مستقبلها، وأن مصر بتاريخها وحضارتها تستحق تنمية تحافظ على هويتها، لا تنمية تمحو ملامحها.