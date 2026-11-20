أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن إطلاق استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، يعكس توجه الدولة نحو تعزيز حضور الاقتصاد المصري على خريطة الاستثمار العالمية.

وشددت" أبو زيد" في تصريحاتها على ضرورة تقديم حوافز تنافسية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدة أن جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل ركيزة أساسية لزيادة معدلات التشغيل، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، ورفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس تزايد مستويات الاستقرار الاقتصادي

وقال الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة، في جلسة حوارية بالمتحف المصري الكبير، حول استضافة مصر للاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس تزايد مستويات الاستقرار الاقتصادي ويعزز جاهزية مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة للترويج لجذب الاستثمارات، من المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، بهدف جذب الاستثمارات النوعية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يدعم الإنتاج والصادرات ويزيد مساهمة الاستثمار الخاص في النشاط الاقتصادي.