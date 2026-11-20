يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الإثنين المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي وبيراميدز



ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين 23 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات “أون تايم سبورت”.

ويعقد الحسين عموتة المدير الفني للأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين اليوم بالفيديو على هامش مران الفريق فى إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمواجهة السماوي المرتقبة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس الخميس تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز