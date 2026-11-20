اتجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى سوق الديون لتأمين التمويل اللازم لتوسيع أنشطة الذكاء الاصطناعي في شركة «سبيس إكس»، بعدما باعت الشركة سندات بقيمة 32 مليار دولار لتمويل شراء رقائق إلكترونية متطورة، في صفقة ضخمة تعكس تزايد احتياجات شركات التكنولوجيا إلى رؤوس الأموال اللازمة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة «بلومبرج» أن إصدار السندات يأتي ضمن حزمة تمويل تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، تشمل قروضا مصرفية، وتتميز بهيكل تمويلي معقد وعوائد مرتفعة نسبيًا، قد يشكل نموذجا لصفقات مماثلة تلجأ إليها شركات التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة.

وتتيح هيكلة الصفقة لشركة «سبيس إكس» شراء رقائق من إنتاج شركة «إنفيديا» عبر كيان تمويلي مستقل، ثم استئجارها لمدة تقارب خمس سنوات لاستخدامها في أنشطتها المرتبطة بالصواريخ والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، مع إبقاء الالتزامات التمويلية خارج ميزانيتها العمومية.

وبحسب أشخاص مطلعين على تفاصيل الصفقة، لوكالة بلومبرج، جرى إصدار السندات على ثلاثة أجزاء، وتولى كل من «جولدمان ساكس» و«أبولو جلوبال مانجمنت» إدارة العملية.

وحصل الجزء الأكبر من الإصدار، والبالغ نحو 25.2 مليار دولار من سندات الفئة «A3»، على عائد قدره 8.259%، وهو مستوى مرتفع نسبيًا مقارنة بعوائد الأوراق المالية ذات التصنيف الائتماني الاستثماري. وفي المقابل، بلغ متوسط عائد السندات الأمريكية عالية التصنيف 5.95% يوم امس الخميس، وفقًا لبيانات مؤشرات «بلومبرج».

كما تضمنت السندات علاوة عائد مقارنة بديون «سبيس إكس» القائمة، التي أصدرتها في يونيو الماضي، وشهدت تراجعًا حادًا في السوق الثانوية عقب بدء تداولها.

وكان المستثمرون قد التزموا بالفعل بشراء سندات بقيمة تقارب 26 مليار دولار، فيما طُرح الجزء المتبقي، والبالغ 6 مليارات دولار من الفئة «A3»، أمس الخميس.. واستقطب الإصدار اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المتخصصين في السندات عالية الجودة الصادرة عن الشركات الكبرى.

وتقول بلومبرج، إنه سيتم شراء الرقائق من خلال كيان ذي غرض خاص يُعرف باسم «ساتورن فاندينج تراست»، تديره جهة مدعومة من «أبولو»، على أن تستأجر «سبيس إكس» المعدات منه، مع التزامها بسداد المدفوعات حتى في حال تعطل المعدات أو وقوع أحداث استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية، وهي ظروف تندرج تعاقديًا تحت بند «القوة القاهرة».

ومن شأن هذه الهيكلة أن تساعد «سبيس إكس» في الحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، بما يمنحها ميزة في الحصول على تمويلات أكبر وبوتيرة أسرع، في وقت تتسابق فيه الشركات الكبرى لتأمين الموارد المالية اللازمة للتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكان بريت جونسون، المدير المالي لـ«سبيس إكس»، قد سلط الضوء على قوة المركز المالي للشركة واحتفاظها بتصنيف ائتماني استثماري، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين عقب إعلان نتائج الشهر الماضي.

وجاء ذلك بعدما جمعت الشركة 86.2 مليار دولار من خلال طرح عام أولي لأسهمها في يونيو، قبل أن تصدر سندات شركات عالية التصنيف بقيمة 25 مليار دولار بعد أيام قليلة.

وفي سياق متصل، قال سكوت جودوين، الشريك المؤسس لشركة إدارة صناديق التحوط «داياميتر كابيتال بارتنرز»، خلال مؤتمر عُقد هذا الأسبوع، إن الشركات ستحتاج إلى نحو 1.5 تريليون دولار لتمويل شراء رقائق الحوسبة الضرورية لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، متوقعا أن تصبح صفقات تمويل هذه المشتريات أكثر انتشارا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جودوين، أن هذه التمويلات تمثل «فئة جديدة من الأصول»، في إشارة إلى تنامي دورها في أسواق رأس المال.

وتتجه شركات التكنولوجيا إلى الاستفادة من مختلف مصادر التمويل وأسواق رأس المال لتوفير تريليونات الدولارات اللازمة لإنشاء مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وسط اختبار متزايد لقدرة الأسواق على استيعاب هذه الإصدارات، ومخاوف من تشبعها بالصفقات المرتبطة بالقطاع.

وقال ديفيس هيبرت، رئيس قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في شركة الأبحاث «كريديت سايتس»، إن الخسائر التي تكبدها المستثمرون في إصدار «سبيس إكس» السابق من السندات غير المضمونة أثارت مخاوف بشأن أداء الصفقة الجديدة، وهو ما يفسر ارتفاع هامش العائد المحدد لجذب مزيد من المستثمرين التقليديين.

وأضاف أن الهيكل التمويلي للصفقة الأخيرة يتسم بالتعقيد بالنسبة إلى المستثمرين في السندات ذات التصنيف الاستثماري، خاصة أن صفقات التمويل المرتبطة بوحدات معالجة الرسومات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا تزال حديثة نسبيا، فيما يواصل المستثمرون تقييم المخاطر المتعلقة بالعمر التشغيلي لهذه الرقائق وقيمتها السوقية.

وكانت «سبيس إكس» قد ذكرت في أكتوبر الماضي أن حسابات استثمارية تابعة لكل من «بلاك روك» و«جولدمان ساكس لإدارة الأصول» و«كيه كيه آر» شاركت ضمن المستثمرين الرئيسيين الذين تعهدوا بالمشاركة في الصفقة.

وتستهدف الشركة جمع أكثر من 40 مليار دولار من خلال حزمة التمويل الأوسع، التي تضم السندات التي جرى تسعيرها يوم امس الخميس وقرضًا مضمونًا ذا أولوية.

ووفقًا لوثائق سابقة، تستخدم حصيلة التمويل في سداد تكلفة معدات معالجة الرسومات، المقدرة بنحو 47.3 مليار دولار، والتي تشمل أحدث رقائق «روبن» من شركة «إنفيديا»، على أن تبدأ عمليات تسليمها في يناير المقبل.

وجاء إصدار «سبيس إكس» بعد يوم واحد من إتمام شركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» أكبر طرح عام أولي في التاريخ، متجاوزة بذلك حجم الطرح العام الأولي الخاص بـ«سبيس إكس».