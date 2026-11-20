قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، ببراءة الأب المتهم بالاعتداء على نجله من ذوي الهمم، والمصاب بمرض التوحد، بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك بعدما تبين للجنة الثلاثية المشكلة من مصلحة الطب الشرعي التي وقعت الكشف الطبي على الابن بعدم وجود أي اعتداء عليه.

وكانت المحكمة استمعت خلال جلساتها الماضية للطبيب الشرعي وللطفل المجني عليه، واستشاري الجراحة العامة، وشهود الإثبات، ودفاع المجني عليه والمتهم، قبل أن تصدر قرارها بإخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية خلال الجلسة الماضية، وتقضي ببراءته خلال جلسة اليوم، بعدما رأت أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدتها.

وكان المستشار محمود إبراهيم الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، أحال المتهم «م. ح. ا»، 45 عامًا، مقيم بمدينة كفر الدوار، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتعدي على نجله «م. م»، من ذوي الإعاقة والمصاب بمرض التوحد، والذي لم يبلغ 18 عامًا، مستخدمًا القوة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات تتعلق بالتعدي على الطفل المجني عليه، وذلك وفقًا لأحكام المادة 268 من قانون العقوبات، والمواد 1 و2 و116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فضلًا عن المواد 45 و46 بند 3 و47 و58 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.