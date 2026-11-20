افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، مسجد الرحمن الرحيم بكلية التربية بكفر سعد الذى تم انشاؤه بالمشاركة المجتمعية والجهود الذاتية.



جاء ذلك بحضور الدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية ، وفضيلة الشيخ عطا بسيونى وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والشيخ مجدى أتى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية ، والدكتور هانى عوده مدير عام الجامع الأزهر الشريف ، والدكتور مجدى الشحات عميد كلية التربية وجمال العربى وزير التربية والتعليم الأسبق ، والدكتور رمضان محمد مساعد وزير التربية والتعليم ، وعدد من عمداء الكليات ، والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة ، والأوقاف والأزهر الشريف بمحافظة القليوبية.



وأدى رئيس جامعة بنها ومرافقوه صلاة الجمعة بالمسجد، حيث القى الخطبة الشيخ محمد الدغيدي والتى تناولت موضوعها عن حقوق الطفل.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن افتتاح المسجد يأتي في إطار اهتمام الجامعة بتوفير بيئة جامعية متكاملة لا تقتصر على الجوانب التعليمية والبحثية فقط، وإنما تمتد لتشمل الجوانب الدينية والروحية، بما يسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية وتعزيز روح الانتماء والتواصل بين أفراد المجتمع الجامعي.



وأضاف " الجيزاوي" أن المسجد يعد نموذجا ناجحا للمشاركة المجتمعية ، موجها الشكر للقائمين على إنشاء المسجد وما قدموه من جهود ذاتية أسهمت في خروج هذا الصرح إلى النور كمنارة دعوية تسهم في نشر الفكر الوسطى ويعزز من القيم الإنسانية.

من جانبهم أعرب الحضور من قيادات وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ومنسوبي الجامعة عن سعادتهم بافتتاح المسجد، مشيدين بمستوى التجهيزات والإنشاءات التي تم تنفيذها، بما يوفر بيئة مناسبة لأداء الصلوات والشعائر الدينية في أجواء إيمانية وروحانية متميزة.



ويقع مسجد الرحمن الرحيم على مساحة إجمالية للأرض تبلغ 1500 متر مربع، فيما تصل مساحة المباني إلى 400 متر مربع، ويتكون من صحن للمسجد بالدور الأرضي على مساحة 300 متر مربع، ومصلى للسيدات بالدور الأول ، بالإضافة إلى مبنى للخدمات ودورات المياه.



وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمسجد نحو 480 مصليا ومصلية، فيما بلغت التكلفة الإجمالية لإنشائه نحو 12 مليون جنيه، بتمويل من الجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية.