كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات ومطالبته مبلغ مالى منه دون وجه حق نظير وقوف سيارته بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.







بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، ومزاولته مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" لتحقيق أرباح مالية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





