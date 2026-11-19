أكد النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن والنائب الأول لرئيس الحزب، أن الحزب يمتلك رؤية سياسية واجتماعية وخدمية متكاملة، تستهدف دعم الدولة المصرية والحفاظ على مؤسساتها، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن جميع تحركات الحزب تنطلق من هدف أساسي يتمثل في خدمة الوطن والمواطن.

وقال عبد الجواد، خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمه حزب مستقبل وطن، لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب لتطوير 27 مركز شباب بالمحافظات، أن الحزب داعم للحكومة، ويقدر حجم الجهود التي تبذلها في مواجهة التحديات المختلفة، إلا أن هذا الدعم ليس مطلقًا، وإنما يرتبط بمدى التزام الحكومة بتنفيذ رؤية القيادة السياسية والعمل على تلبية احتياجات المواطنين.

نحن نساندها بقدر تنفيذ رؤية القيادة السياسية

وأضاف: «نحن ندعم الحكومة طالما تعمل وفق رؤية القيادة السياسية وتضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها، وإذا خالفت ذلك فسوف نعارضها»، مؤكدًا أن دور الحزب لا يقوم على الدفاع عن الحكومة، وإنما على مساندة كل ما يخدم الدولة والمواطن، واتخاذ المواقف اللازمة تجاه أي سياسات لا تحقق هذه الأهداف.

وأوضح الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن الحزب يعمل من خلال 3 محاور رئيسية، تشمل المحور السياسي والتنظيمي والخدمي، مشيرًا إلى أن الدور السياسي يتجسد في أداء نواب الحزب داخل مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب الفعاليات والندوات التي ينظمها الحزب لمناقشة القضايا الوطنية والاستماع إلى مختلف الرؤى.

وأشار إلى أن المحور التنظيمي يشهد للحزب بالكفاءة والقدرة على التنظيم والعمل المؤسسي، لافتًا إلى أن الحزب يسعى باستمرار إلى تقديم نموذج حزبي محترم يليق بمكانته ومسؤوليته الوطنية، ويعكس صورة إيجابية عن الحياة الحزبية والسياسية في مصر.

وشدد عبد الجواد على أن الحزب يرحب بالنقد البناء ويعتبره وسيلة مهمة لتطوير الأداء وتصحيح المسار، مؤكدًا أن الهدف الدائم هو الارتقاء بالعمل الحزبي والوصول إلى مستوى تطلعات المواطنين وكسب ثقتهم.

وفيما يتعلق بالمحور الخدمي، أكد أن الحزب يضع التواصل المباشر مع المواطنين على رأس أولوياته، ويحرص على التواجد بينهم والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها، موضحًا أن الشعور الذي يلمسه الحزب لدى المواطنين بالتقدير والاهتمام يمثل دافعًا لمواصلة العمل، خاصة في ظل أهمية الدور المجتمعي للأحزاب في تعزيز الاستقرار ومساندة مؤسسات الدولة.

وأضاف النائب أحمد عبد الجواد، أن من أهم أدوار الحزب أن يكون حلقة وصل فعالة بين المواطن والحكومة، من خلال نقل مطالب المواطنين ومشكلاتهم إلى الجهات التنفيذية، والسعي إلى إيجاد حلول عملية لها، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الوطن وخدمة أبنائه مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والقوى السياسية.

وأشار عبد الجواد إلى توقيع حزب مستقبل وطن بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ مشروع تطوير 27 مركز شباب بمختلف المحافظات، يهدف الى تحويلها لمراكز نموذجية تقدم خدمات وأنشطة متكاملة للشباب والنشء، بما يعزز دور مراكز الشباب في خدمة المجتمع واكتشاف المواهب وتنمية قدرات الأجيال الجديدة.