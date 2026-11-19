أعلن الدفاع المدني السعودي، الخميس، أن أحد أبراج مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة الرياض تعرض لعدوان إرهابي نفذته الميليشيا الحوثية، أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات.

أضرار مادية دون إصابات

وأوضح الدفاع المدني، في بيان له، أن العدوان تسبب في أضرار مادية لحقت بعدد من طوابق البرج وعدد من المباني المجاورة، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات بشرية.

وأضاف البيان أن الجهات المختصة باشرت الحادث فور وقوعه، واتخذت جميع الإجراءات والتدابير المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.

وأكد الدفاع المدني أن استهداف الأعيان المدنية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويعكس خطورة النهج العدائي الذي تنتهجه الميليشيا الحوثية الإرهابية.

اعتراض 4 صواريخ باليستية

وفي السياق ذاته، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الخميس، أن الدفاع الجوي اعترض ودمّر أربعة صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.