في مشهد إنساني تتجدد فيه فصول المعاناة يومًا بعد يوم، يواصل قطاع غزة مواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية وما خلفته من دمار واسع ونزوح متكرر وتدهور حاد في الأوضاع المعيشية، لتتضاعف مأساة آلاف الأسر الفلسطينية، خاصة مع حلول فصل الشتاء وما يصاحبه من أمطار ومنخفضات جوية تزيد من معاناة النازحين داخل الخيام ومراكز الإيواء.

وفي مواجهة هذه الأزمة، تواصل القوافل المصرية تدفقها إلى القطاع محملة بالمساعدات الغذائية والطبية والإغاثية والملابس والأغطية، في محاولة لتخفيف وطأة الظروف القاسية وتوفير الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين.

وبين استمرار الجهود الإغاثية المصرية وتصاعد المعاناة الإنسانية، تكشف التطورات الميدانية في مناطق وسط غزة عن حجم المأساة التي يعيشها النازحون، بعدما أجبرتهم العمليات العسكرية الإسرائيلية على ترك أماكن إقامتهم وممتلكاتهم والانتقال المتكرر من منطقة إلى أخرى، وسط تدمير المنازل والمنشآت والأراضي الزراعية، لتبقى الأزمة الإنسانية في القطاع عنوانًا لمعاناة ممتدة تتطلب استمرار الدعم والإغاثة وتكثيف الجهود لإنقاذ المدنيين.

المتحدث الرسمي للجنة المصرية بغزة: قوافل الإغاثة المصرية تواصل طريقها إلى قطاع غزة لدعم النازحين

قال محمد منصور، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، إن قوافل المساعدات القادمة من جمهورية مصر العربية تواصل الوصول إلى القطاع تباعًا وعلى مدار الوقت، محملة بمئات الآلاف من الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأضاف منصور، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن القوافل تحمل الدقيق والبطاطين والفرش والطرود الغذائية والصحية، فضلًا عن الملابس، خاصة ملابس الأطفال، لمساعدة أهالي القطاع على مواجهة فصل الشتاء.

وأوضح أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال صعبًا للغاية، خاصة في مراكز الإيواء ومخيمات النزوح، لا سيما عقب المنخفض الجوي الأخير، الذي تسبب في غرق وتضرر عشرات الآلاف من خيام النازحين.

مأساة مستمرة للنازحين.. عملية الاحتلال العسكرية تخلف دمارا واسعا وسط غزة.. تفاصيل

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من النصيرات، إن ما شهدته المناطق الشمالية من مخيم النصيرات، أمس، يمثل مأساة جديدة للنازحين، لا تقتصر على سقوط ضحايا، وإنما تمتد إلى موجات النزوح المتكررة وتدمير ما تبقى من ممتلكات المواطنين ومقومات حياتهم.

وأضاف أبو كويك خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أن عددًا من النازحين اضطروا إلى الانتقال بين أكثر من 10 مناطق قبل الاستقرار في حي الدعوة شمال مخيم النصيرات، حيث لجأوا إلى بقايا منازل دمرتها العمليات العسكرية السابقة، إلى جانب مخيمات نزوح حاول المواطنون العودة إليها وإعادة تهيئتها.

وأوضح أن العملية العسكرية الإسرائيلية بدأت دون منح السكان وقتًا كافيًا لإخلاء المنطقة أو نقل ممتلكاتهم، ما اضطرهم إلى ترك مقتنياتهم وأمتعتهم داخل خيامهم، مشيرًا إلى أن بعض المرضى لم يتمكنوا حتى من أخذ أدويتهم الخاصة بأمراض القلب والأمراض المزمنة، فضلًا عن ترك أسطوانات الغاز التي تمثل موردًا أساسيًا ونفيسًا للأسر الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن معاناة النازحين تتضاعف مع اضطرارهم إلى إعادة بناء حياتهم في كل منطقة ينتقلون إليها، قبل أن يفقدوا مجددًا ما تمكنوا من توفيره، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية دمرت خلال عمليتها الأخيرة بقايا المنازل، وجرفت الأراضي الزراعية التي كان المزارعون يحاولون استصلاحها وإعادة زراعتها.

ولفت إلى أن العملية العسكرية طالت أيضًا عددًا من المنشآت الصناعية والمخازن التي حاول أصحابها إعادة تشغيلها، رغم تعرضها لأضرار جزئية خلال العمليات العسكرية السابقة، في محاولة لتعويض جانب من الخسائر الاقتصادية التي لحقت بهم.