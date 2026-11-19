في ظل تصاعد الأزمات والصراعات التي تشهدها المنطقة والعالم، تواصل مصر تحركاتها الدبلوماسية للتعامل مع الملفات الإقليمية والدولية، انطلاقًا من دورها في دعم الاستقرار واحتواء التوترات والحفاظ على فرص الحلول السياسية.

أولويات التحرك المصري

وتتصدر القضية الفلسطينية أولويات التحرك المصري، في وقت تتزايد فيه معاناة الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسط انتهاكات متواصلة تهدد مسارات التهدئة وخطط السلام.

وفي هذا السياق، كشفت وزارة الخارجية المصرية عن ملامح التحركات المصرية تجاه عدد من الأزمات، مؤكدة أن القاهرة لن تتخلى عن جهودها الرامية إلى وقف التصعيد وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم السماح بتراجع الاهتمام بقضيته في ظل تعدد الأزمات الدولية والإقليمية.

القضية الفلسطينية في صدارة أولويات الدبلوماسية المصرية

وأكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية التي تحظى باهتمام الدولة المصرية، مشددًا على ضرورة عدم السماح بتراجع الاهتمام بها أو تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني بسبب تعدد الأزمات والصراعات التي تشهدها المنطقة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية تستدعي استمرار التحرك الدولي، في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون من معاناة متزايدة، لم تعد تقتصر على الظروف الجوية أو تداعيات فصل الشتاء، وإنما امتدت إلى مختلف جوانب الحياة اليومية.

احتواء الاعتداءات والانتهاكات

وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن مصر تضع القضية الفلسطينية في مقدمة تحركاتها السياسية والدبلوماسية، وتواصل العمل من أجل احتواء الاعتداءات والانتهاكات وضمان عدم تراجع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام.

انتهاكات تهدد خطة ترامب للسلام

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، أشار السفير نادر زكي إلى أن الفترة الماضية شهدت انتهاكات خطيرة لخطة السلام التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر الذي يهدد فرص تنفيذها ويضع المسار السياسي أمام تحديات جديدة.

وأوضح أن الولايات المتحدة تتحمل، على أقل تقدير، مسؤولية أدبية تجاه تنفيذ الخطة التي تحمل اسم رئيسها، خاصة في ظل وجود إرادة سياسية أمريكية معلنة للمضي قدمًا في تنفيذها، إلا أن الانتهاكات التي يرتكبها الطرف الآخر تعرقل الالتزام ببنودها وتضع عراقيل أمام تحقيق أهدافها.

وأكد أن التعامل مع هذه التطورات يتطلب تحركًا جادًا من الأطراف المعنية، وعدم الاكتفاء بالإعلان عن الرغبة في السلام، بل العمل على ضمان الالتزام الفعلي بالاتفاقات والتفاهمات التي جرى التوصل إليها.

مصر شاركت في مشاورات خطة السلام

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن خطة السلام جاءت بالتشاور مع مصر، مستشهدًا بالإشادة التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثه في البيت الأبيض، عندما تحدث عن امتلاك بلاده مفاوضين جيدين، وأشار إلى الجهود المصرية التي سبقت انعقاد قمة السلام في شرم الشيخ.

وأضاف أن اختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافة القمة وتوقيع الاتفاق المرتبط بإنهاء مرحلة من الاعتداءات على الشعب الفلسطيني يحمل دلالات مهمة، ويعكس المكانة التي تحظى بها مصر في جهود الوساطة والتحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراعات.

وأكد أن استضافة مصر لهذه القمة لم تكن مجرد اختيار لمكان انعقاد اجتماع دولي، وإنما جاءت انعكاسًا لدورها في تقريب وجهات النظر والمساهمة في صياغة مسارات سياسية تستهدف احتواء التصعيد وفتح المجال أمام تحقيق السلام.

تحركات مصرية لاحتواء التصعيد ومنع انهيار مسار التهدئة

وشدد السفير نادر زكي على أن الدبلوماسية المصرية ستواصل جهودها للتعامل مع الانتهاكات التي شهدتها التطورات الأخيرة، والعمل على احتواء الاعتداءات التي تجددت صباح يوم التصريحات، بما يحافظ على فرص استمرار خطة السلام ويحول دون اتساع دائرة التصعيد.

وأوضح أن القاهرة تتابع التطورات عن كثب، وتواصل اتصالاتها وتحركاتها مع الأطراف المعنية من أجل الحد من التوترات والحفاظ على المسار السياسي، مؤكدًا أن مصر ستظل منخرطة في الجهود الرامية إلى حماية الشعب الفلسطيني ودعم فرص التوصل إلى تسوية.

الدور المصري يتجاوز القضية الفلسطينية إلى أزمات المنطقة

وفي سياق متصل، استعرض المتحدث باسم وزارة الخارجية جانبًا من التحركات المصرية في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن دور القاهرة الدبلوماسي لم يقتصر على الملف الفلسطيني، بل امتد إلى عدد من القضايا المعقدة، من بينها الأزمة الإيرانية والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن مصر لعبت دورًا مهمًا في محاولة إيجاد مسارات للتعامل مع الأزمة الإيرانية قبل اندلاع الحرب في فبراير، من خلال جهود الوساطة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، موضحًا أن هذه التحركات نجحت بدرجة كبيرة في الوصول إلى مسار كان من الممكن البناء عليه لتجنب مزيد من التصعيد.

وأضاف أن تعثر هذا المسار ارتبط بعدم توافر الإرادة السياسية الكافية لدى أطراف أخرى لتحقيق السلام، رغم وجود فرصة للتوصل إلى تفاهمات يمكن أن تسهم في احتواء الأزمة.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالتأكيد على استمرار الدور المصري في التعامل مع مختلف الأزمات، مع إعطاء القضية الفلسطينية أولوية خاصة، باعتبارها قضية مركزية لا ينبغي أن تغيب عن الاهتمام الدولي، مهما تعددت الصراعات والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.