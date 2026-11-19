في الوقت الذي تتزايد فيه احتياجات المواطنين للحصول على الخدمات الطبية، تواجه الهيئة العامة للتأمين الصحي تحديًا كبيرًا يتمثل في ارتفاع أعداد المنتفعين والمترددين على منشآتها، وما يفرضه ذلك من ضغوط على العيادات والمستشفيات ومختلف منافذ تقديم الخدمة.

التوسع لمواكبة الطلب المتزايد

وبين أرقام تكشف حجم الإقبال، وإمكانيات تحتاج إلى التوسع لمواكبة الطلب المتزايد، تتحرك الهيئة نحو تطوير آليات العمل، والاعتماد على الميكنة والحجز الإلكتروني، وزيادة ساعات تشغيل العيادات، إلى جانب التوسع في التعاقدات مع المنشآت الطبية الحكومية والخاصة.

تفاصيل التحديات التي تواجه المنظومة

وكشف الدكتور تامر مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، خلال تصريحات تليفزيونية، عن تفاصيل التحديات التي تواجه المنظومة وخطة التعامل معها لتيسير حصول المواطنين على الخدمة الطبية.

50 مليون منتفع و40 مليون زيارة سنويًا

وكشف الدكتور تامر مدكور أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تتعامل مع أعداد ضخمة من المنتفعين، تتجاوز 50 مليون مواطن، وهو ما يضع ضغوطًا متزايدة على منظومة تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع الارتفاع المستمر في معدلات التردد على العيادات.

وأوضح أن العام الماضي شهد استقبال نحو 40 مليون زيارة بالعيادات التابعة للهيئة، بزيادة تقدر بنحو 10 ملايين زيارة مقارنة بالعام السابق، لافتًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، في الوقت الذي تمثل فيه الإمكانيات المتاحة تحديًا أمام القدرة على استيعاب هذه الزيادة.

طبيعة المشكلة التي يواجهها المواطن

وأشار إلى أن الهيئة تدرك طبيعة المشكلة التي يواجهها المواطن عند حصوله على الخدمة، خاصة أن المريض يحتاج إلى سرعة التعامل معه وعدم إطالة فترات انتظاره، وهو ما يدفع إلى البحث عن حلول عملية تضمن تخفيف الضغط على المنشآت وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

الميكنة والحجز الإلكتروني لتسهيل رحلة المريض

وفي إطار التعامل مع تزايد أعداد المترددين، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي أن التحول إلى منظومة مميكنة يمثل أحد أهم الحلول لتسريع تقديم الخدمات الطبية، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت بالفعل تطبيق الحجز الإلكتروني لتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

وأوضح أن التطبيق العملي للحجز الإلكتروني كشف عن بعض التحديات، نتيجة عدم اكتمال الربط بين مختلف عناصر المنظومة، الأمر الذي يتطلب العمل على بناء نظام متكامل يربط الإجراءات والخدمات ببعضها، بدلًا من الاعتماد على حلول منفصلة.

تنفذ خطة الميكنة على مراحل

وأضاف أن الهيئة تنفذ خطة الميكنة على مراحل، بهدف الوصول إلى منظومة إلكترونية متكاملة تنعكس بصورة مباشرة على رحلة المريض داخل المنشآت الصحية، وتساعد في تقليل الوقت المستغرق للحصول على الخدمة، وتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة التشغيل.

70% من خدمات التأمين الصحي تقدمها العيادات

وأوضح مدكور أن العيادات تمثل المحور الأساسي في تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين، حيث تستحوذ على نحو 70% من إجمالي الخدمات التي تقدمها الهيئة، مقابل 30% فقط تقدم من خلال المستشفيات.

وأكد أن هذه النسبة تجعل تطوير العيادات ورفع قدرتها الاستيعابية أولوية رئيسية في خطة الهيئة، باعتبارها الأكثر استقبالًا للمواطنين والأكثر تأثرًا بالزيادة المستمرة في أعداد المترددين.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على التوسع في العيادات من خلال مسارين متوازيين، الأول يتمثل في التوسع الأفقي عبر فتح أماكن جديدة لتقديم الخدمات، والثاني هو التوسع الرأسي من خلال زيادة ساعات العمل والاستفادة بصورة أكبر من الإمكانيات المتاحة داخل المنشآت الحالية.

عيادات مسائية حتى الثامنة مساءً لمواجهة التكدس

وفيما يتعلق بخطة تخفيف الزحام، كشف رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي عن التوسع في ساعات تشغيل العيادات، موضحًا أن الهيئة بدأت مد ساعات العمل حتى الرابعة مساءً، ثم اتجهت إلى تشغيل عيادات مسائية تمتد حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو توزيع أعداد المترددين على فترات زمنية أطول، بما يخفف الضغط خلال ساعات العمل الصباحية، ويمنح المنتفعين فرصًا إضافية للحصول على الخدمات الطبية دون التكدس داخل المنشآت.

ولفت إلى أن التوسع لا يقتصر على زيادة ساعات التشغيل، وإنما يمتد إلى البحث عن مواقع جديدة بالتعاون مع قطاعات وزارة الصحة والسكان، بما يسمح بزيادة منافذ تقديم الخدمة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

تعاون مع قطاعات الصحة لفتح منافذ جديدة

وأشار مدكور إلى أن الهيئة تعمل على التنسيق مع عدد من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من بينها قطاع الطب العلاجي، والمؤسسة العلاجية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأوضح أن هذا التعاون يستهدف الاستفادة من المنشآت والإمكانيات المتاحة لدى هذه الجهات، وفتح أماكن جديدة لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين، بما يسهم في تخفيف الضغط عن العيادات التابعة للهيئة وتحسين توزيع الخدمة على المواطنين.

وأكد أن التعامل مع مشكلة الزحام يتطلب التحرك على أكثر من مستوى، سواء من خلال تطوير المنشآت القائمة أو التوسع في أماكن جديدة أو الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الجهات الشريكة في تقديم الرعاية الصحية.

أكثر من 1000 منشأة طبية في شبكة تعاقدات التأمين الصحي

وفي خطوة أخرى لتوسيع نطاق الخدمات، كشف رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي عن تعاقد الهيئة مع أكثر من 1000 منشأة طبية، تشمل معامل التحاليل ومراكز الأشعة والمستشفيات والمراكز الطبية.

وأوضح أن هذه التعاقدات تتيح للهيئة الاستعانة بمقدمي الخدمة من خارج منشآتها، في الحالات التي لا تتوافر فيها الخدمة المطلوبة داخل منشآتها أو المنشآت الحكومية، بما يضمن توفير بدائل أمام المنتفعين وعدم اقتصار حصولهم على العلاج على الإمكانيات الداخلية فقط.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا في تقديم الخدمات الصحية داخل مصر، وأن الهيئة تستفيد من شبكة التعاقدات القائمة لتوسيع نطاق الخدمات المتاحة أمام المواطنين، وتخفيف الأعباء التشغيلية عن منشآتها.

60 عامًا من تقديم الخدمات الصحية

وتطرق مدكور إلى تاريخ الهيئة العامة للتأمين الصحي، موضحًا أنها تأسست عام 1964 بقرار من رئيس الجمهورية، وتُعد من أقدم المؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن الهيئة واصلت تقديم خدماتها على مدار نحو ستة عقود، حتى أصبحت تخدم أكثر من 50 مليون منتفع، بما يعكس اتساع نطاق مسؤولياتها وحجم الدور الذي تقوم به في توفير الرعاية الصحية للمواطنين.

ولفت إلى أن عام 2019 شهد بدء إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يستهدف توسيع مظلة التغطية الصحية لتشمل المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الطبية بجودة أعلى.

تحسين جودة الخدمة وتوفير الأدوية على رأس الأولويات

وأكد رئيس الهيئة أن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تركز على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة مستمرة، إلى جانب تسهيل رحلة المريض داخل المنشآت التابعة للهيئة.

وأوضح أن خطة العمل لا تستهدف فقط زيادة القدرة على استيعاب أعداد المنتفعين، وإنما تشمل أيضًا رفع كفاءة المنشآت وتحسين جودة الخدمات الطبية بما يتوافق مع المعايير العالمية، وصولًا إلى تحقيق رضا المواطنين عن مستوى الرعاية الصحية التي يحصلون عليها.