أكد الدكتور تامر مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الهيئة تعمل على التوسع في تطبيق منظومة الميكنة والتحول الرقمي، باعتبارهما من أهم الحلول لتسريع تقديم الخدمات الطبية والتغلب على مشكلة التكدس داخل المنشآت الصحية.

تطبيق الحجز الإلكتروني

وقال الدكتور تامر مدكور، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الهيئة بدأت تطبيق الحجز الإلكتروني، إلا أن التجربة كشفت عن بعض التحديات المرتبطة بعدم اكتمال الربط بين مختلف عناصر المنظومة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على تطوير منظومة مميكنة ومتكاملة تسهم في تسهيل رحلة المريض داخل منشآت التأمين الصحي.

وأضاف أن الهدف من التوسع في الميكنة ليس مجرد إتاحة الحجز الإلكتروني، وإنما تسريع إجراءات حصول المواطن على الخدمة الطبية، وتقليل فترات الانتظار، وتحسين مستوى الأداء داخل العيادات والمنشآت التابعة للهيئة.

تقديم الخدمات والتعامل مع الأعداد المتزايدة

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي أن تطبيق المنظومة يتم على مراحل، بما يسمح بتنفيذ حلول عملية على أرض الواقع، وتحقيق نقلة في طريقة تقديم الخدمات والتعامل مع الأعداد المتزايدة من المنتفعين.