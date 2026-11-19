شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والمهندس حسام صادق، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الافتتاح التجريبي للمقر المؤقت لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل وسداد الاشتراكات بحي المناخ، وذلك عقب مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وجامعة بورسعيد، في إطار جهود المحافظة والهيئة لتطوير آليات تقديم الخدمة، والتيسير على المواطنين، وتقليل التكدس بمنافذ تقديم الخدمات

الافتتاح التجريبي للمقر الجديد لخدمات التأمين الصحي الشامل لتيسير الإجراءات على المواطنين وتقليل التكدس

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، وأعضاء مجلس النواب عادل اللمعي، وأحمد فرغلي، وحسن عمار، والدكتورة أمل عصفور، والدكتورة مروة حلاوة، وعضو مجلس الشيوخ أحمد جوهر، وعدد من قيادات الهيئة والجامعة

وأكد محافظ بورسعيد أن افتتاح المقر يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين، وفي إطار خطة العمل المشتركة لتيسير حصول المنتفعين على خدمات المنظومة، وتوفير منافذ إضافية تتيح سرعة إنهاء الإجراءات، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لضمان انتظام العمل وتقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة

وأشاد المحافظ بجهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع الهيئة لتذليل أي معوقات تواجه المواطنين، والعمل على تحسين مستوى الخدمة وتيسير إجراءات الاشتراك وسداد المستحقات

ويأتي افتتاح المقر تنفيذًا للإجراءات التي جرى الاتفاق عليها خلال اللقاءات السابقة بين محافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والتي تناولت بحث شكاوى المواطنين المتعلقة بالتكدس وبطء إنهاء الإجراءات، حيث تضمنت الإجراءات تخصيص مقر مؤقت بحي المناخ، وعدد من الاحراءات الأخرى بما يسهم في تعزيز كفاءة تقديم الخدمات وتحقيق التيسير المستهدف للمواطنين