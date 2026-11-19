حققت الأسهم الأوروبية مكاسب محدودة اليوم / الخميس /، لترتفع بشكل طفيف في تعاملات اتسمت بالهشاشة، مع استمرار المخاوف العميقة بشأن قدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على الاستمرار، إلى جانب تشدد مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3%، لكنه ظل يفتقر إلى اتجاه واضح، فيما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.6%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.4%، بينما استقر مؤشر فوتسي 100 البريطاني دون تغيير يُذكر.

وتتركز أنظار المستثمرين العالميين اليوم الخميس على وول ستريت، حيث من المقرر أن تبدأ شركة أنثروبيك، المطورة لمساعد الذكاء الاصطناعي “كلود”، تداول أسهمها بعد طرح عام أولي ضخم.

وحددت الشركة سعر الطرح عند 83 دولارًا للسهم، متجاوزًا النطاق المستهدف سابقًا، ما سمح لها بجمع 81 مليار دولار، لتسجل أكبر طرح عام أولي في تاريخ سوق الأسهم.

وبلغ تقييم أنثروبيك نحو 1.5 تريليون دولار على أساس التقييم المخفف بالكامل، لتصبح أول شركة كبرى متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام. ومن المتوقع أن يخضع أداء السهم في أول جلسة تداول لمراقبة دقيقة، باعتباره مؤشرًا فوريًا على اتجاه شهية المستثمرين المؤسسيين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي ككل.

وتعرضت الثقة في القطاع لاضطراب واضح خلال الأسابيع الماضية، وسط تزايد المخاوف بشأن قدرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على تحقيق أرباح مستدامة، فضلًا عن ضخامة الإنفاق الرأسمالي الممول بالديون اللازم لبناء البنية التحتية الرقمية التي يتطلبها توسع القطاع.

وتفاقمت المخاوف الهيكلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع أزمة الحوكمة التي تواجهها شركة إنفيديا عقب الاستقالة المفاجئة لرئيسها التنفيذي جنسن هوانج.

ورغم إعلان الشركة في وقت سابق هذا الأسبوع عن نتائج قوية وتوقعات متفائلة للمبيعات، تجاهلت الأسواق إلى حد كبير هذه الأرقام، وركزت بدلًا من ذلك على حالة عدم اليقين التي أثارتها مغادرة هوانج، في وقت استبعد فيه مجلس إدارة إنفيديا بشكل قاطع فكرة إعادة تعيين مؤسس الشركة في منصبه.