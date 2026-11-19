​أعلنت اللجنة العليا لمهرجان SITFY Greece، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، عن اختيار الفنانة اليونانية إيمانويلا كونتوجيورجو لتتولى منصب المديرة الفنية للدورة الأولى من المهرجان، المقرر إقامتها بالعاصمة اليونانية أثينا خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير 2027، في خطوة جديدة تستهدف توسيع الحضور الدولي للمهرجان، وفتح آفاق أرحب للتواصل والتبادل بين التجارب المسرحية المختلفة على الساحة العالمية.

​وُلدت إيمانويلا كونتوجيورجو في مدينة سالونيك باليونان، وتخرجت بتقدير امتياز عام 2017 في قسم الدراما المسرحية بكلية الفنون الجميلة بجامعة أرسطو في سالونيك.

وعملت مع عدد من أبرز المخرجين اليونانيين، وقدمت أدوار البطولة في الأعمال المسرحية الأولى لنصوص يونانية معاصرة، من بينها «Destiny» لأكيس ديمو عام 2019، و«Metagogi» لجورج فيلتسوس عام 2020، و«Hermione» لأندرياس ستايكوس عام 2022، و«Lela and Lela» للكاتب نفسه عام 2024.

​وشاركت ممثلةً في المبادرة الدولية للأداء المسرحي حول الدراما القديمة، التي نظمها المسرح الوطني اليوناني والمركز الثقافي الأوروبي في دلفي وجامعة ييل عام 2019، كما شاركت في البرنامج الوطني «كل اليونان ثقافة واحدة» عام 2023.

وكانت عضوًا في استوديو الكتابة المسرحية بالمسرح الوطني اليوناني، حيث عُرضت مسرحيتها «Facing Each Other» على خشبة المسرح الوطني عام 2018، كما شغلت منصب رئيسة الجمعية المسرحية اليونانية خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

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وفي مجال الإخراج، قدمت مسرحية «With Force from Kifisia» للكاتب ديميتريس كيكسيديس بالمسرح الوطني لشمال اليونان، إلى جانب عرض «Heatwave».

وعلى الصعيد الأكاديمي، أسست عام 2020 معمل تقنيات السرد والتدريب الصوتي بقسم الإعلام والاتصال الجماهيري في الجامعة الوطنية والكابوديستريانية بأثينا، ولا تزال تتولى تدريسه حتى الآن، كما تعمل محاضرة مساعدة بجامعة أثينا.

وكانت أول من ترجم النصوص المبكرة من عصر النهضة والعصور الوسطى التي شكلت مصادر إلهام لمسرحيات شكسبير، في عمل يمتد إلى 500 صفحة، نُشر على حلقات في المجلة الأدبية «Hartis» خلال عامي 2020 و2021، بالإضافة إلى شغلها منصب المديرة الفنية لفرقة «Spiti Tis» المسرحية، التي أسستها عام 2018.

​وقالت إيمانويلا كونتوجيورجو: «في جوهر الفن المسرحي، حيث تتلاقى العديد من الفنون وتتداخل فيما بينها، تكمن ممارسة عريقة تتمثل في فن الحكي والسرد. ويُعد التمسك بالحكايات الخرافية والأساطير أحد السمات القليلة التي لا تزال تربط اليونانيين المعاصرين بأجدادهم القدماء. فقد مثلت الأسطورة عنصرًا أساسيًا في الحياة والثقافة اليونانية القديمة، وامتد تأثيرها عبر العصور لتصبح إحدى الركائز التي أسهمت في تشكيل الحضارة الغربية، من خلال أعمال مثل الملاحم الهوميرية».

​وأضافت: «أليس المسرح نفسه قد وُلد من رحم الأسطورة؟ أليس انعكاسًا لحاجة الإنسان الأزلية إلى الهروب من الواقع والانتقال إلى عوالم أخرى؟ ومن هنا، يمثل إقامة مهرجان دولي لشباب المسرح إضافة ضرورية إلى هذه الساحة العالمية، باعتباره ملتقى يتيح تقديم المسرح اليوناني المعاصر إلى العالم، إلى جانب دعم الفنانين الشباب وتعزيز فرصهم المهنية».

​وأشارت كونتوجيورجو إلى أهمية التبادل الثقافي مع المسرح في منطقة الشرق الأوسط، قائلة إنه مسرح قوي ومزدهر، لكنه لا يحظى بالظهور الكافي على خشبات المسارح اليونانية والأوروبية.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن مهرجان SITFY Greece يسعى إلى ترسيخ مكانة أثينا باعتبارها مركزًا دائمًا للحوار المسرحي بين الثقافات المختلفة، وأن يكون جسرًا يربط بين المسرح الأوروبي المعاصر ومسرح الشرق الأوسط، بما يسهم في بناء شبكات إبداعية مستدامة للتعاون، انطلاقًا من اليونان، تلك الأرض التي عُرفت منذ العصور القديمة بأنها «ملتقى القارات الثلاث».

​ويُقام مهرجان SITFY Greece بتنظيم وإدارة شركة «Spiti Tis» المسرحية في أثينا، وبدعم من مسرح ديبيلون، وبالتعاون مع مؤسسة «SITFY» المصرية حول العالم.

ويتولى المخرج المصري مازن الغرباوي تأسيس ورئاسة مهرجان SITFY Greece باليونان، كأحد المشاريع الجديدة في إطار التعاون الدبلوماسي الثقافي بين البلدين، فيما تتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب المدير العام للمشاريع بمؤسسة SITFY العالمية، وتتولى الفنانة اليونانية الدكتورة إيمانويلا كونتوجيورجو منصب المدير الفني للمهرجان، والدكتور حازم القاضي مديرًا لمشروع اليونان.