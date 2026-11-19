كشفت إحدى المقربات من المطربة الشعبية شمس عن جانب من معاناتها في الفترة الأخيرة قبل وفاتها، مشيرة إلى أنها رحلت وهي تشعر بالقهر نتيجة ما تعرضت له من ظلم وافتراء من بعض زملائها، إلى جانب معاملة أصحاب أماكن العمل لها.

ونشرت المقربة من الراحلة رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك»، نعت خلالها المطربة الشعبية، قائلة: «ماتت من ساعات، مقهورة من ظلم وافتراء زملاء ليها، وأصحاب أماكن ما بيرحموش، لا تعليق».



وفاة المطربة الشعبية شمس

وكانت رحلت المطربة الشعبية المصرية شمس فتحي، صباح أمس الخميس، عن عمر ناهز 40 عامًا، تاركة وراءها مشوارًا فنيًا ارتبط بإحياء الأفراح والحفلات في أماكن السهر والكافيهات، وقدمت خلاله عددًا من الأغاني، من بينها خلي شوية عليك وخسرت كل الناس علشانه وجانا الهوا.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد ومكان تشييع جثمان المطربة الشعبية شمس فتحي، أو تفاصيل مراسم العزاء، وسط حالة من الحزن بين أصدقائها ومحبيها.

أعمال المطربة الشعبية شمس

وكانت آخر أعمالها التي أعلنت عنها أغنية الصبر طيب، التي روجت لها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك خلال شهر أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن عبقرينو تولى كتابة كلمات الأغنية وتوزيعها وهندستها الصوتية.

وحرص عدد من أصدقاء المطربة الشعبية شمس على نعيها، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معبرين عن حزنهم الشديد لرحيلها، ومستذكرين مواقفهم وذكرياتهم معها، كما قدموا كلمات مؤثرة في وداعها، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.