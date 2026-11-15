معهد ثربانتس بالقاهرة يستضيف عرضا تفاعليا لاستكشاف أسرار فن الفلامنكو

يستضيف معهد ثربانتس بالقاهرة، مساء يوم الأحد 15 نوفمبر، عرضا فنيا تفاعليا بعنوان «فلامينكيه»، يسلط الضوء على فن الفلامنكو الإسباني، ويأخذ الجمهور في رحلة للتعرف على أصوله التاريخية وجذوره الثقافية ومكوناته الموسيقية والإيقاعية.

ويهدف العرض إلى تقديم فن الفلامنكو للجمهور بأسلوب يجمع بين الرقص والموسيقى والعناصر السمعية والبصرية والكلمة المنطوقة، بما يتيح للمشاركين اكتشاف أبعاد هذا الفن الذي لا يقتصر على الأداء الحركي، بل يمثل وسيلة للتعبير عن المشاعر ورواية القصص والتواصل الإنساني.

كما يستعرض «فلامينكيه» الثراء الثقافي والفني للفلامنكو، وكيف تحولت حركات الرقص والإيقاعات الموسيقية إلى لغة فنية تحمل مشاعر القوة والشغف والإحساس، وتتجاوز حدود خشبة المسرح لتصبح شكلا من أشكال التواصل والتعبير.

وتقدم العرض الفنانة أولجا ماجانيا، الحاصلة على درجة البكالوريوس في أداء وتصميم رقص الفلامنكو، ومديرة فرقة «أراري دانسا».

ومن المقرر أن يقام العرض في مقر معهد ثربانتس بالقاهرة، يوم الأحد 15 نوفمبر، من الساعة السادسة والنصف حتى السابعة والنصف مساء.