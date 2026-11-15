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فرص عمل كبرى بسفارة أمريكا.. تفاصيل الرواتب ومميزات التعاقد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

فرص عمل كبرى بسفارة أمريكا.. تفاصيل الرواتب ومميزات التعاقد

وظائف السفارة الأمريكية
وظائف السفارة الأمريكية
قسم الخدمات

​فتحت السفارة الأمريكية بالقاهرة باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة ضمن فريق عملها، وسط اهتمام واسع بالرواتب ومزايا التعاقد التي تقدمها البعثة الدبلوماسية، والتي تشمل مجالات الدعم القنصلي والخدمات الفنية والإدارية.

​تفاصيل الوظائف وشروط الالتحاق

و​تتنوع الوظائف المعلنة لتناسب تخصصات مختلفة، أبرزها الوظائف المرتبطة بإدارة البيانات والخدمات القنصلية، بالإضافة إلى الوظائف الفنية والخدمية مثل فنيي التكييف والتبريد ومشرفي خدمات النظافة. ومن أبرز الشروط العامة للتقديم:

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​المؤهلات والخبرات: تتطلب بعض الوظائف شهادة الثانوية العامة على الأقل، مع اشتراط توافر خبرات عملية سابقة في مجالات الإدارة المكتبية، أو التعامل بدقة مع المعلومات والبيانات، فضلاً عن إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وقراءة وكتابة.

​طبيعة التعاقد: تُعد بعض الوظائف مؤقتة بمدد تعاقدية محددة (تصل إلى 5 سنوات)، وتُنفذ بنظام الدوام الكامل بمقر السفارة في القاهرة دون إتاحة نظام العمل عن بُعد.

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​الاشتراطات الأمنية: يستوجب القبول في الوظيفة اجتياز إجراءات التدقيق والتحقيق الأمني اللازمة، والحصول على تصريح أمني سري من وزارة الخارجية الأمريكية والحفاظ عليه طوال فترة العمل.

​الرواتب والمزايا المالية

و​تثير الهياكل الأسرية والوظيفية لرواتب البعثة الدبلوماسية الأمريكية تفاعلاً كبيراً؛ حيث تصل الحدود العليا لبعض الدرجات الوظيفية المتاحة إلى مستويات مرتفعة تتناسب مع طبيعة المهام الحساسة والخبرات المطلوبة:

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و​تُحدد الرواتب السنوية وفقاً لجداول الدرجات الدبلوماسية والإدارية المعتمدة، حيث تبلغ حدودها العليا نحو 48 ألف دولار سنوياً لبعض الفئات المتقدمة.

و​يعادل هذا الحد الأعلى شهرياً أرقامًا تقديرية تفوق آلاف الدولارات، والتي تُصرف بالعملة المحلية وفقاً لسعر الصرف الرسمي، لتتجاوز مئات الآلاف من الجنيهات شهرياً (بما يقارب 225 ألف جنيه شهرياً للدرجات العليا الكبرى بناءً على متغيرات أسعار الصرف)، فضلاً عن المزايا المرتبطة ببيئة العمل الدبلوماسية.

السفارة الأمريكية بالقاهرة

​مواعيد التقديم وآلية الاختيار

و​أكدت السفارة الأمريكية أن التوظيف يظل مشروطاً باستمرار توافر التمويل والموازنة المخصصة. 

وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

وقد حددت مواعيد نهائية متقاربة لاستقبال الطلبات عبر بوابتها الرسمية لتوظيف البعثات الأجنبية، حيث يتولى مكتب الموارد البشرية بالسفارة التواصل مباشرة مع المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط ويقع عليهم الاختيار لمراحل المقابلات والاختبارات التحريرية والأمنية.

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