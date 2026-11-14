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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

1500 يورو شهريا.. تفاصيل التقديم على منح ألمانيا 2027 براتب مغري

ألمانيا
ألمانيا
قسم الخدمات

أعلنت المؤسسات الألمانية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى رأسها الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، عن فتح باب التقديم لبرامج المنح الدراسية للعام الأكاديمي 2027/2028. 

وتستهدف هذه المنح جذب الكفاءات والباحثين وطلاب الدراسات العليا من مختلف دول العالم لدراسة الماجستير والدكتوراه، أو المشاركة في الدورات البحثية واللغوية المتخصصة.  

منح دراسة الماجستير والدكتوراه بالصين

وقد تصدرت هذه المنح محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن حزمة تمويل ومخصصات مالية ضخمة تصل لطلاب مراحل avanzada (مثل الدكتوراة) إلى نحو 1500 يورو شهرياً، وهو ما يعادل – وفقاً لأسعار الصرف الحالية ومعدلات العملات – ما يقارب 93 ألف جنيه مصري شهرياً، مما يجعلها إحدى أبرز الفرص المعيشية والأكاديمية للطلاب الدوليين.   

مميزات منح ألمانيا 2027 (حزم التمويل)   

وتتميز المنح الألمانية بتغطيتها الشاملة للمصاريف الدراسية والمعيشية، وتختلف قيمة الدعم بحسب الدرجة العلمية (ماجستير أم دكتوراة)، وتتضمن المزايا الآتية:   

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راتب شهري سخي: يتراوح بين 992 يورو لطلاب الماجستير ويصل إلى 1,500 يورو شهرياً لطلاب الدكتوراه والباحثين (وهو المبلغ الذي يلامس حاجز الـ 93 ألف جنيه مصري شهرياً بناءً على متغيرات الصرف).   

تذاكر السفر: تغطية تكاليف تذاكر الطيران ذهاباً وإياباً من وإلى ألمانيا.التأمين الصحي: توفير تأمين صحي شامل وتأمين ضد الحوادث طوال فترة الدراسة.   

بدلات الإقامة: بدل سكن شهري أو مساهمة في تكاليف المعيشة والإيجار.   

دعم العائلات: في بعض البرامج المتقدمة، يُقدم بدل إضافي في حال اصطحاب الزوج أو الأبناء.

دورات اللغة: إمكانية الالتحاق بدورة مكثفة لتعلم اللغة الألمانية قبل بدء البرنامج الدراسي ممولة بالكامل.

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الشروط الأساسية للتقديم على المنح

وللظفر بهذه المنحة والقبول ضمن المعايير الصارمة للجان التحكيم الألمانية، يجب توافر الشروط التالية في المتقدم:   

المؤهل الأكاديمي: الحصول على درجة البكالوريوس بتقدير جيد جداً على الأقل (للراغبين في دراسة الماجستير).

الحصول على درجة الماجستير بتقدير متميز أو جيد جداً (للراغبين في دراسة الدكتوراه).

الشهادة الحديثة: ألا يكون قد مضى على تخرج المتقدم فترة طويلة (غالباً يشترط ألا تتجاوز شهادة التخرج 6 سنوات عند التقديم).   

اللغة: إجادة اللغة الإنجليزية (بشهادات مثل IELTS أو TOEFL) أو اللغة الألمانية (بمستوى B2 على الأقل أو شهادات مثل TestDaF أو DSH) حسب لغة التدريس للبرنامج المختار. 

منح دراسة الماجستير والدكتوراه بالصين

خطاب الدافع (Motivation Letter): صياغة خطاب دافع قوي واحترافي يوضح أسباب اختيار التخصص والجامعة الألمانية وكيف ستساهم هذه المنحة في مستقبل المتقدم المهني والعلمي.   

خطابات التوصية: تقديم خطابات توصية أكاديمية أو مهنية من أساتذة جامعيين سابقين أو جهات عمل معتمدة.   

الخبرة العملية: بعض البرامج البحثية تشترط وجود خبرة عمل سابقة لا تقل عن عامين في نفس المجال.

الأوراق والمستندات المطلوبة لملف التقديم   

استمارة التقديم الإلكترونية معبأة بدقة عبر البوابة الرسمية.   

السيرة الذاتية (CV) بالصيغة الأوروبية المعتمدة (Europass).   

نسخ من الشهادات الأكاديمية وكشوف الدرجات لجميع السنوات الدراسية السابقة (مترجمة للغة الإنجليزية أو الألمانية).   

تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتورا

شهادات إثبات اللغة (إنجليزي أو ألماني).   

رسالة الدافع وخطط البحث (للطلاب المتقدمين للدكتوراه أو الأبحاث).   

جواز سفر ساري المفعول.

رابط وخطوات التقديم الرسمية

وتتم عملية التقديم بصورة إلكترونية بالكامل عبر المنصات الرسمية المعتمدة، ويجب الحذر تماماً من المواقع الوهمية أو الوسطاء الذين يتقاضون أموالاً نظير ضمان القبول.   

البوابة الرسمية لمنح الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD):يمكنك الدخول مباشرة على الموقع الرسمي موقع DAAD الرسمي أو الدخول إلى قاعدة بيانات المنح (DAAD Scholarship Database) للبحث عن التخصص المناسب وتحديد المواعيد النهائية بدقة بحسب كل برنامج.

خطوات التسجيل: الدخول إلى البوابة وإنشاء حساب شخصي جديد.   

الماجستير فى الجامعات الخاصة

استخدام محرك البحث الداخلي لاختيار برنامج المنحة أو التخصص المطلوب لعام 2027.

رفع المستندات بصيغة PDF والتأكد من استيفاء كافة الشروط اللغوية والأكاديمية قبل الضغط على زر الإرسال النهائي.

ألمانيا منح تعليمية التعليم العالي منح ألمانيا منح دكتوراه منح ماجستير

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