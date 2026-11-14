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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الشتاء لسه مبدأش | تفاصيل طقس الأسبوع الحالي.. وأمطار بهذه المناطق

الطقس
الطقس
قسم الخدمات

​أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية (الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر) بيانها الرسمي حول حالة الطقس المتوقعة خلاا الأسبوع الحالي.

وتشير الخرائط والنشرات الجوية إلى استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.  

حالة الطقس في مصر

​ملامح الطقس العام والظواهر المؤثرة

و​يسود خلال هذه الفترة طقس خريفي معتدل إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب أنحاء البلاد، في حين يكون الطقس حاراً على مناطق جنوب الصعيد. أما خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر، فتسود أجواء مائلة للبرودة إلى باردة على أغلب الأنحاء.  

​وتشمل الخريطة الجوية عدة ظواهر مؤثرة يجب على المواطنين وقائدي المركبات توخي الحذر تجاهها:

حالة الطقس

​الشبورة المائية: تحذر الأرصاد من شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً خلال الفترة من الساعة الرابعة صباحاً وحتى التاسعة صباحاً، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مروراً بمدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.  

​فرص الأمطار: تتواجد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق متفرقة تشمل حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.  

حالة الطقس خلال الأسبوع وموعد انخفاض الحرارة

​نشاط الرياح: تنشط الرياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.  

​تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع

و​تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدار الأيام المقبلة مستويات متقاربة وفقاً للمعدلات التالية:

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: تبدأ درجات الحرارة العظمى من 26 درجة يوم الأحد والإثنين، لتنخفض طفيفاً إلى 25 درجة أيام الثلاثاء والأربعاء، وتعود لتسجيل 27 درجة يوم الخميس، بينما تستقر الصغرى بين 16 و17 درجة.  

حالة الطقس في مصر

​السواحل الشمالية: تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 24 إلى 26 درجة خلال الفترة، مسجلة 25 درجة أيام الأحد والأربعاء و26 درجة أيام الإثنين والخميس، بينما تسجل الصغرى ما بين 16 و17 درجة.  

​شمال الصعيد: تشهد العظمى تراجعاً تدريجياً في بدايتها من 29 درجة يوم الأحد لتستقر عند 26 درجة أيام الثلاثاء والأربعاء، ترتفع بعدها إلى 28 درجة يوم الخميس، بينما تظل الصغرى ثابتة عند حدود 13 درجة.  

حالة الطقس حتي نهاية الاسبوع

​جنوب الصعيد: تبقى الأجواء هي الأحر نسبياً، حيث تتراوح العظمى بين 29 و33 درجة، مسجلة أعلى معدلاتها بواقع 33 درجة يوم الأحد و31 درجة يوم الثلاثاء و30 درجة يوم الأربعاء و29 درجة يوم الخميس، في حين تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 15 و16 درجة.  

​وفي ختام نشرتها، نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى ضرورة متابعة التحديثات اليومية الصادرة عنها نظراً للتغيرات السريعة في خرائط الطقس الخاصة بفصل الخريف، وذلك لضمان التعامل الفوري مع أي مستجدات في الحالة الجوية.  

حالة الطقس حالة الجو طقس الأسبوع أمطار درجات الحرارة الأرصاد الجوية

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