سعر الدولار في البنوك الآن

يستمر ثبات أسعار الدولار في مواجهة الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 14-11-2026 في البنوك.

متوسط سعر الدولار

استقر متوسط سعر الدولار بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك منذ مساء الخميس وحتى مساء اليوم السبت.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار ثباتا من دون تغيير على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.38 جنيه للشراء و 53.48 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 53.34 جنيه للشراء و 53.44 جنيه للبيع في بنكي "كريدي أجريكول، أبوظبي الأول".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 53.35 جنيه للشراء و 53.45 جنيه للبيع في بنوك "التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع في بنكي قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي.

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.39 جنيه للشراء و 53.49 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، HSBC، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، قناة السويس، التنمية الصناعية، مصر، المصري الخليجي، البركة، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 53.4 جنيه للشراء و 53.5 جنيه للبيع في بنكي الأهلي الكويتي وسايب.

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار 53.52 جنيه للشراء و 53.62 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار 53.5 جنيه للشراء و 53.6 جنيه للبيع في بنك نكست.